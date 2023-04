O dia de trabalhos começou mais cedo do que o habitual, mas nem por isso acabou muito menos tarde: na agenda, eram quatro os sindicatos de trabalhadores da transportadora, cada um com hora e meia para ouvirem e responderem às perguntas do deputados. A audição ao último sindicato, o SPAC, deveria ter terminado às 20h30, mas foi a essa hora que começou. “Este atraso é para saberem o que sofremos no aeroporto de Lisboa”, gracejou o presidente do sindicato que apesar de já ter admitido ter ligações ao Chega foi ao PCP que piscou o olho: por ter sido, disse Tiago Faria Lopes, “o único partido que se preocupa com a TAP” ao convocar o SPAC para duas audições, em maio e outubro.

As ligações, rivalidades e intrigas políticas não ficaram por aqui. Filipe Melo, do Chega, não gostou de ver o SITAVA, que é afeto à CGTP, escrever em comunicado que a CPI está a ser alimentada por uma “chicana política estranha aos interesses” da TAP, e que é uma “lavandaria de roupa suja”, “ignóbil”. Após ler a nota, Melo abandonou a audição. “Depois de tais ofensas à comissão, nesta audição o Chega nada mais tem a acrescentar, nem em futuras rondas”. Mas foi o único que mostrou ofensa.

O SITAVA foi uma das quatro estruturas sindicais ouvidas na tarde desta quarta-feira, na comissão que escrutina a gestão da TAP onde aproveitaram para expressar o descontentamento dos trabalhadores da transportadora, com o impacto de um plano de reestruturação que não conhecem.

