A Disney processou esta quarta-feira o governador do estado norte-americano da Florida, Ron DeSantis. Em causa está a tentativa do político republicano ganhar o controlo administrativo da área de River Creek, onde ficam os parques temáticos e que é designado por “Disney District”.

Segundo a gigante do entretenimento, Ron DeSantis lançou uma “campanha direcionada de retaliação“, depois de a Disney ter assumido uma posição contra a legislação de DeSantis que restringe o debate de temas relacionados com a identidade de género e a sexualidade nas escolas da Florida.

De acordo com o The Guardian, o processo foi iniciado momentos depois da votação da comissão executiva nomeada por DeSantis ter votado a favor da anulação do acordo feito em fevereiro que concedia à empresa a possibilidade de expandir o parque temático, assim como manter o controlo da área de River Creek.

Para a Disney, as ações desencadeadas por Ron DeSantis no último ano tiveram um cariz retaliatório, contra o bom desenvolvimento da empresa e consideram-nas inconstitucionais.

Depois de ter esgotado todos os esforços para procurar uma solução, a empresa não tem outra escolha a não ser o início de um processo judicial para proteger os seus funcionários, visitantes e parceiros locais de uma campanha implacável para tornar o poder governamental numa arma contra a Disney , em retaliação contra uma opinião política impopular para certos elementos do governo”, afirmou a Disney, de acordo com a BBC.

A apresentação do processo judicial motivou uma resposta por parte do governo da Florida, que criticou o estatuto especial que a Disney tem sobre o território dos seus parques temáticos. “Não temos conhecimento de nenhum direito legal que a empresa tenha para utilizar o seu próprio governo ou manter privilégios especiais que outras empresas no estado não possuem“, disse o porta-voz de Ron DeSantis, Taryn Fenske, de acordo com a Associated Press. “Este processo judicial é mais um exemplo infeliz do desejo deles [da Disney] de prejudicar a vontade dos eleitores da Florida e funcionar fora dos limites da lei.”

Durante cinco décadas, a Disney possuiu autonomia em River Creek, com a capacidade de controlar o seu planeamento urbano, e instituições como os bombeiros e a polícia.