O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra obteve, pela terceira vez, a acreditação pela Organisation of European Cancer Institutes (OECI), revelou esta quinta-feira aquela unidade hospitalar.

O IPO de Coimbra foi acreditado em janeiro de 2011 pela OECI, estatuto renovado em 2017, tendo sido “uma das cinco primeiras instituições na Europa com a acreditação total pelo modelo da OECI, a par do IPO de Porto, do NKI-AVL de Amesterdão, do Christie’s NHS de Manchester e do Instituto Valenciano de Oncologia”, refere o IPO de Coimbra, numa nota de imprensa enviada esta quinta-feira à agência Lusa.

A demonstração das boas práticas, que posiciona o IPO de Coimbra “em linha com o que de melhor se faz nas organizações de saúde congéneres europeias e de acordo com os ‘standards’ mais exigentes” deve-se ao “elevado nível de profissionalismo e compromisso” de todos, sublinha.

“Esta conquista só foi possível graças ao empenho e dedicação dos nossos profissionais, com os quais temos conseguido ser fiéis ao compromisso de bem cuidar do doente oncológico. Significa, fundamentalmente, o reconhecimento do elevado nível de profissionalismo e compromisso de todos quantos aqui trabalham e dão o seu melhor, contribuindo de forma incontornável, para o prestígio da instituição, reforçando o orgulho de dela fazermos parte”, salienta, citada na mesma nota, a presidente do Conselho de Administração, Margarida Ornelas.

De acordo com o IPO de Coimbra, esta acreditação a nível internacional significa, “certamente”, o reforço da “confiança” numa instituição cuja “qualidade e prestígio aqui fica também uma vez mais reconhecida”.