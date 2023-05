A EDP Renováveis (EDPR) anunciou esta terça o lançamento do novo mecanismo de remuneração aos acionistas, através de um programa de scrip dividend, tendo o Conselho de Administração do grupo aprovado um aumento de capital e um documento nesse sentido.

Num comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa recordou a proposta, divulgada em 27 de fevereiro, no sentido de “substituir o dividendo ordinário correspondente ao ano de 2022 por um programa de remuneração flexível para os acionistas, um programa de scrip dividend“, ou seja, a substituição de dividendos por ações.

A EDPR recordou também a aprovação da proposta pela assembleia geral de acionistas realizada em 04 de abril, tendo o Conselho de Administração (CA) do grupo, nesse âmbito, deliberado “aprovar uma operação de aumento de capital através da incorporação de reservas no valor de até” 67.435.100,00 euros, para a execução deste programa.

O CA da EDPR aprovou também nesta terça “um documento que contém informações sobre o programa de scrip dividend, nomeadamente sobre o número e a natureza das ações e as razões e detalhes da atribuição de direitos de incorporação”, sendo que a empresa aconselha os acionistas a “ler atentamente o documento informativo antes de tomarem qualquer decisão relativamente às opções que lhes são disponibilizadas no âmbito do programa de scrip dividend“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao abrigo deste programa, recordou a empresa, “os acionistas poderão escolher livremente” entre “não vender a totalidade ou parte dos seus direitos de incorporação à EDPR ou a terceiros no mercado regulamentado Euronext Lisbon, recebendo ações, vender a totalidade ou parte dos seus direitos de incorporação à EDPR ou vender a totalidade ou parte dos seus direitos de incorporação a terceiros no mercado regulamentado Euronext Lisbon (ou combinar qualquer uma das opções acima mencionadas conforme entenderem)”.

Segundo a empresa, “os acionistas que tenham adquirido as suas ações até 08 de maio de 2023 e que figurem como acionistas nos registos da Interbolsa às 23:59 horas GMT do dia 10 de maio de 2023 (data de registo), terão direito a participar no programa de ‘scrip dividend'”.

Paralelamente, “a negociação dos direitos de incorporação ao abrigo do programa de ‘scrip dividend’ decorrerá entre 11 de maio de 2023 e 24 de maio de 2023, podendo os acionistas da EDPR vender os seus direitos de incorporação à sociedade entre 11 de maio de 2023 e 22 de maio de 2023”.

O grupo prevê também que “a liquidação dos direitos de incorporação vendidos à EDPR ocorra a 26 de maio de 2023 e a emissão de novas ações negociáveis da EDPR e a sua admissão à negociação a 02 de junho de 2023”.