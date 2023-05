Foi pioneiro no desenvolvimento de tecnologias que permitiram a ascensão de modelos como o que está na base do ChatGPT. Agora, teme o futuro e lamenta, em parte, a sua contribuição para o campo: “É difícil ver como é que se poderá evitar que maus agentes usem isto para coisas más“.

Geoffrey Hinton, considerado o “padrinho” da Inteligência Artificial (IA), anunciou esta segunda-feira em entrevista ao The New York Times que deixou a Google, onde se encontrava há mais de 10 anos a ajudar a desenvolver a IA. O jornal norte-americano escreveu que o cientista, de 75 anos, deixou a tecnológica porque não a queria criticar publicamente — uma informação entretanto desmentida. “Na verdade, saí para poder falar sobre os perigos da Inteligência Artificial sem estar a pensar sobre como isso afeta a Google”, esclareceu o entrevistado, no Twitter.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly. — Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023

Para Geoffrey Hinton — que em 2012 criou, em conjunto com dois alunos da Universidade de Toronto, a tecnologia que se tornou a base intelectual para os modelos de Inteligência Artificial — à medida que as empresas melhoram os seus sistemas, eles tornam-se cada vez mais perigosos. “Vejam como era há cinco anos e como é agora”, disse, considerando que as diferenças são “assustadoras”.

Entre as preocupações citadas pelo cientista está o facto de a internet poder ser ‘inundada’ com fotografias, vídeos e textos gerados por Inteligência Artificial e que as pessoas não consigam “saber o que é verdade” e o que é mentira. Mas também o facto de os chatbots poderem deixar, no futuro, de complementar o trabalho dos humanos para os substituírem totalmente.

A ideia de que estas coisas podiam vir a ser mais inteligentes que as pessoas – alguns acreditavam nisso. Mas a maioria pensava que estava longe. E eu achei que estava longe. Pensei que levaria 30 a 50 anos ou ainda mais tempo. Obviamente, já não penso assim”, afirmou.

Geoffrey Hinton alertou ainda de que a corrida entre tecnológicas como a Google e a Microsoft pela Inteligência Artificial vai ser global — e não vai parar sem regulamentação global. E revelou ter chegado à conclusão que “tipo de inteligência que está a ser desenvolvida é muito diferente da inteligência que temos”.

Em reação à saída de Geoffrey Hinton da Google, Jeff Dean, cientista-chefe da tecnológica, disse continuar “comprometido com uma abordagem responsável da Inteligência Artificial”. “Estamos a aprender continuamente a entender os riscos emergentes e, ao mesmo tempo, inovar com ousadia”, acrescentou em comunicado, que é citado pelo The Guardian.