Para ser mais competitivo em matéria de custos, o Grupo VW decidiu que a Cupra iria produzir na China o novo SUV Tavascan, exportando-o a partir daí para os restantes mercados. Sabe-se agora que o mesmo Tavascan, que vai ser igualmente vendido na China, não envergará o emblema da Cupra.

Quem o afirma é a alemã Automobilwoche (a que a Automotive News também deu eco), tradicionalmente bem informada no que respeita às novidades relativas às marca germânicas. A referida publicação garante que uma fonte (não identificada) da Volkswagen AG lhe assegurou que o Tavascan será vendido no mercado chinês, mas não com emblema da Cupra, a marca desportiva da Seat SA. O novo SUV será mesmo o primeiro veículo a ser comercializado naquele mercado com o emblema de uma nova submarca do grupo alemão, que a VW irá apresentar em breve, apontada aos utilizadores mais jovens.

O Grupo VW possui várias fábricas na China, operadas por joint-ventures detidas em parceria com três diferentes construtores locais, nomeadamente a SAIC, a FAW e a JAC. E esta última é que será responsável pela fabricação do Cupra Tavascan que iremos ver à venda nos países europeus. Na China também será proposto, mas sob uma marca que os alemães pensem ter mais hipóteses de sucesso para enfrentar as locais BYD e Nio, que também possuem submarcas mais jovens e irreverentes.

Os motivos para esta opção do grupo deverão estar relacionados com os elevados custos de lançar na China, para os consumidores locais, uma nova marca – especialmente se é jovem e ainda desconhecida. Simultaneamente, a VW sabe que arrancar com uma nova marca nem sempre é uma garantia de sucesso, uma vez que já no passado, quando o VW Jetta tinha grande aceitação no mercado local, os alemães tentaram aproveitar a boleia e lançar a Jetta como submarca, em 2019, o resultou num fiasco que obrigou a fazer uma dispendiosa marcha-atrás. Resta agora conhecer o emblema que vai ornamentar o capot do Tavascan.