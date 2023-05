No mesmo dia em que a Polícia Federal do Brasil lançou uma megaoperação por suspeitas de ligações de Jair Bolsonaro a uma rede de emissão de certificados de vacinação falsos, o Governo do Brasil colocou, no Twitter, “Zé Gotinha” em cima de um avião para voltar a apelar à vacinação — e, assim, ironizar sobre as suspeitas que recaem sobre o ex-Presidente do Brasil.

“Vai viajar para o exterior? Regularize suas vacinas“, lê-se numa publicação numa página de Twitter gerida pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), onde consta “Zé Gotinha”, uma personagem criada nos anos 80 pelo ministério da Saúde do país para apelar à vacinação, e que tem sido usado também durante a campanha da Covid-19. No Twitter, aparece agora em cima de um avião que, segundo a Veja, se trata de um avião presidencial.

Fique ligado! Muitos países ainda exigem o protocolo de vacinação para que brasileiros possam visitar. Portanto, informe-se antes de viajar. Além disso, é fundamental para a saúde pública que todos e todas estejam vacinados. pic.twitter.com/VvIVVSzuSS — Governo do Brasil (@govbr) May 3, 2023

