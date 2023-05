A “hotelaria está esgotada” na cidade de Coimbra, para os dias dos concertos de Coldplay, e os moradores estão a aproveitar-se da procura por quem quer ver os concertos da banda britânica (17 a 21 de maio). Segundo o Jornal de Notícias, os quartos particulares estão a ser alugados a uma média entre 150 e 175 euros por noite. Estacionar o carro numa garagem podem custar até 400 euros e até há uma autocaravana anunciada a 250 euros por noite.

“A vinda dos Coldplay tem um efeito direto na procura e nos preços”, diz ao jornal o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, acrescentando que a lotação praticamente “esgotada” da hotelaria da região, especialmente na cidade de Coimbra, pode levar a que se tenha “o melhor mês de maio da sua história”. Ainda há algumas vagas, porém, nos hotéis da cidade: no Vila Galé, na Baixa de Coimbra, estão disponíveis algumas suites com preços na ordem dos 280 a 360 euros por noite.

Em sites como o OLX, porém, anunciam-se quartos particulares em Coimbra para os dias dos espetáculos com preços médios de 150 a 175 euros por noite – e, até, uma autocaravana por 250 euros (noite). Quem quiser ver o concerto com o carro estacionado numa garagem particular, irá pagar entre 75 e os 400 euros, segundo os anúncios colocados no mesmo site.

Na mesma altura que Coimbra recebe os Coldplay, no distrito vai, também, receber o Rali de Portugal. Na Figueira da Foz há uma etapa “superespecial” a 12 de maio e no dia anterior, em Coimbra, decorre a apresentação e a partida simbólica da prova.