O português Pedro Pablo Pichardo venceu esta sexta-feira a prova de triplo salto do primeiro dos 14 meetings da Liga Diamante, que decorre em Doha, com um salto de 17,91 metros.

Depois de uma primeira tentativa em 17,65 metros, que o colocou logo na frente do concurso, o português realizou, no quinto salto — depois de prescindir de duas tentativas e de ter nulo na outra — o seu melhor registo, que lhe valeu o êxito.

A prata ficou para Huges Fabrice Zango, do Burquina Faso, medalha de bronze em Tóquio2020, com 17.81, ao sexto ensaio, no qual ultrapassou o cubano Andy Díaz Hernández, com 17,80, relegado para o bronze.

Pedro Pichardo continua no topo internacional, depois de em 03 de março se ter sagrado, em Istambul, bicampeão europeu em pista coberta, na altura com um registo de 17,60 metros.

Além de ser vice-campeão do mundo em pista coberta, o saltador luso detém o título europeu, mundial e olímpico ao ar livre. O português tem como recorde pessoal 18,08 metros, na altura ao serviço do seu país natal, Cuba, e sempre assumiu como objetivo bater o recorde do mundo, pertencente ao britânico Jonathan Edwards, com 18,29 metros.

A Liga Diamante, à qual apenas se pode aceder por convite, compreende 14 eventos de atletismo espalhados pelo mundo, sendo que o próximo evento é em Rabat, Marrocos, em 28 de maio.