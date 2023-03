O atleta de triplo salto Pablo Pichardo respondeu, este domingo, às declarações de Nelson Évora que, numa entrevista à Rádio Observador, disse que a Federação Nacional de Atletismo “comprou um atleta para poder ter resultados a curto prazo” e levantou dúvidas sobre a atribuição da nacionalidade de Pichardo.

“Quando dizes que fui comprado estás-me a faltar ao respeito. Não sou uma prostituta, nem sou como tu que saíste mal do clube porque te ofereceram mais”, disparou Pablo Pichardo, referindo-se à saída de Nelson Évora do Benfica. “Não sei quais os problemas que tens na cabeça ou se tens com problemas com alguém que está no Benfica, mas não deves misturar-me nessas coisas.”

Nas stories da sua conta pessoal do Instagram, Pablo Pichardo aproveitou para explicar a sua saída de Cuba: “Estava na Suécia e o Benfica fez-me uma proposta, como fizeram-me outros países”. Além disso, o atleta explicou que, quando chegou a Portugal, “não sabia” dos problemas de Nelson Évora, estando “simplesmente focado” na sua carreira.

Sobre o processo de nacionalidade do atleta luso-cubano sobre o qual Nelson Évora levantou dúvidas, Pablo Pichardo atirou que “passar 11 anos para teres o documento português não te faz mais português do que ninguém”. “Nunca foste a minha referência como atleta nem como pessoa”, disparou.

O atleta aproveitou ainda para responder às declarações de Nelson Évora sobre o facto de Pablo Pichardo não ter dito nada após o atleta se ter lesionado em Tóquio. “Quando saíste, já não estava na pista, porque fiz a qualificação, logo no primeiro ensaio, então como queres que eu fale contigo?”

“Dizes não ter nada contra mim, mas […] sempre que tens uma oportunidade fala do Pichardo, sê homem e fala diretamente para a pessoa ou para o clube [com] que tens problemas. Pára de falar de mim, que já pareces uma menina quando gosta de um rapaz”, ripostou Pablo Pichardo.

Pablo Pichardo frisou que sempre ficou no seu “cantinho”, mas disse ter chegado o momento em que “chega de humildade e de ficar calado”. “Podes ter a tua história e és o Nelson Évora como disseste, mas eu também tenho a minha e sou o Pichardo”, salientou, rematando: “Sou melhor que tu… Aceita”.