“Chegou ao fim o Campeonato. 22 jornadas em primeiro lugar. Ganhámos o nosso jogo como tínhamos de fazer. No outro jogo, Mação-Benavente, 60 a 0. O Benavente jogou com três jogadores. Houve corrupção. Por isso, nós vitorianos sabemos bem quem são os verdadeiros campeões”, escrevia Mário Fernandes, secretário técnico do VC Santarém, na sua página do Facebook. E esse facto não demorou a ser partilhado por mais e meias pessoas, tornando-se um dos principais temas no desporto este domingo pelo insólito da situação.

As contas pelo título da Distrital de futsal de Santarém eram fáceis de fazer na última jornada: o Vitória de Santarém partia com os mesmos pontos do Mação, recebia o GRUDER e, tendo 33 golos de avanço entre os marcados e os sofridos face ao rival direto, pensava que bastaria apenas ganhar o último encontro. Foi isso que aconteceu, com um triunfo em casa por 7-5. No entanto, a outra partida iria provocar um volte face na classificação, com o Mação a anular a desvantagem no confronto direto com uma goleada por 60-0.

Na oitava posição do Campeonato, o Benavente apresentou-se apenas com um guarda-redes e dois jogadores de campo, o que levou à anormal diferença de golos na decisão. Até aqui, a equipa que na primeira volta perdeu apenas por 2-1 em casa com o mesmo Mação nunca tinha sofrido mais do que sete golos num só jogo e nunca perdera por mais do que cinco golos (6-1 fora com o Vitória de Santarém). Já o Mação nunca tinha marcado mais do que oito golos num encontro e nunca ganhara por uma margem superior a seis golos (6-0 com o ACD Vale Travesso). Agora, tudo mudou e o título chegou de forma inesperada.

Para a história do encontro, para já, fica o 60-0 e todos os marcadores da partida: Jorge Alexandre (13), Francisco Rosa (dez), André Bart (sete), Pocoyo (sete), João Ferreira (cinco), Dino Palma (cinco), Rui Vicente (cinco), Filipe Serra (quatro) e Duarte Caetano (dois). Carlos Ferreira e Tomás Galvão, elementos de campo do Benavente além de Tomás Lysiotis, marcaram na própria baliza segundo os dados do portal zerozero.

“Apenas peço à Associação de Futebol de Santarém , à Federação Portuguesa de Futebol e todos os organismos públicos, que são responsáveis pela organização do desporto em Portugal, que sejam corajosos, competentes e firmes na análise e punição aos envolvidos Benavente Futsal e Associação Desportiva de Mação Futsal pois no crime tanto é culpado quem comete a ação criminosa como aquele que participa e é conivente na mesma… Quero também deixar uma palavra de grande apreço e agradecimento ao GRUDER pelo respeito demonstrado após o final do jogo, também perplexos pelo escândalo que aconteceu. Souberam ser Honrados, Justos e Eticamente responsáveis no momento de reconhecerem aos nossos atletas a vitória justa no campeonato dentro de campo com verdade desportiva…”, voltou a pedir este domingo Mário Fernandes, secretário técnico do Vitória de Santarém.