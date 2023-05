O líder do campeonato do mundo de ralis, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), já não vai regressar à 56.ª edição do Rali de Portugal depois do violento despiste sofrido em Mortágua, na sexta-feira.

“Depois de analisados os estragos, a equipa decidiu retirar o carro para o resto da prova”, anunciou a Toyota nas redes sociais.

Evans poderá, assim, perder a liderança do campeonato, que partilhava com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que optou por não participar na prova lusa, pois o segundo classificado na tabela de pontos, o finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), lidera a prova lusa.

Tanto Evans como o copiloto Scott Martin fizeram exames médicos para despistar alguma eventual lesão. A Toyota anuncia que “ambos estão bem”.

O Rali de Portugal é a quinta prova do campeonato do mundo e decorre até domingo, com o centro nevrálgico instalado na Exponor, em Matosinhos.