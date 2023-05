É certo que os pilotos de F1 adoram os seus modelos de competição, especialmente quando se defrontam contra os seus pares aos comandos de uns fórmulas que são ágeis, eficientes e possuem facilmente 1000 cv em condições de qualificação. Mas, acima de tudo, gostam mesmo é de bater-se com a concorrência, seja qual for o veículo, desde que tenha volante.

O mais recente exemplo é-nos dado pelo australiano de 33 anos Daniel Ricciardo e o japonês de 23 anos Yuki Tsunoda que, embora pertençam a equipas diferentes, estão ambos integrados no universo Red Bull. Ricciardo é um dos nomes mais populares da Fórmula 1 actual, sendo hoje piloto de reserva e de testes da Red Bull Racing, enquanto o jovem Tsunoda é uma personalidade irreverente e extremamente combativa que faz parte dos pilotos oficiais da Scuderia Alpha Tauri.

Nas vésperas do Grande Prémio de Miami de F1, os dois pilotos das duas equipas pertença da famosa marca de bebidas enfrentaram-se aos comandos de minibarcos. Trata-se de um barco à escala que, para muitos, é uma espécie de bidé com 2,08 m de comprimento, equipado com um motor a jacto de água a dois tempos com 28 cv, o que é suficiente para o impulsionar até 30 mph, cerca de 56 km/h.

Os dois minibarcos foram pintados com as cores da Oracle Red Bull Racing e Scuderia Alpha Tauri, com a competição entre os dois pilotos a estar integrada no programa (Un)Serious Race Series, que inclui as loucuras mais divertidas que passam pela cabeça dos marketeers da Red Bull. Além da competição, que teve o japonês como vencedor nos treinos e na prova, houve ainda tempo para umas “maldades” entre os pilotos, especialmente aquela em que Ricciardo se atirou para a água, arrastando consigo o seu rival.