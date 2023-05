Nuno Borges começa a ter condições para tratar por tu os grandes nomes do ténis mundial. Os encontros com Holger Rune, Carlos Alcaraz e, agora, Stefanos Tsitsipas deixam o tenista português familiarizado com um ambiente parecido com o de chamar os amigos para jantar lá em casa. Convívio à parte, há ainda detalhes que os separam, mas, pelo menos, Borges conseguiu deixar o grego número cinco do mundo a olhar para a raquete e a pensar que as cordas não estavam a colaborar quando era do outro lado da rede que vinham algumas pancadas que obrigaram Tsitsipas a errar.

Não se pense, no entanto, que a enxurrada de ténis do grego não tinha semelhanças com o dilúvio que abria cada vez mais chapéus na bancada à medida que o tempo passava e terra batida se tornava quase lama. Aí é que estavam as diferenças. Nuno Borges tentou um amorti logo no primeiro set e cometeu um erro não forçado. Tsitsipas, numa das jogadas seguintes, fez o mesmo gesto e concretizou um dos pontos que lhe deu a vitória no parcial (6-3) que abriu o encontro do Masters 1.000 de Roma.

Não está fácil para Nuno Borges com Tsitsipas a jogar assim ????pic.twitter.com/ey6ogvcBrX — OUT. (@OutDesporto) May 13, 2023

O português é o homem para quem os sonhos se realizam. “Nunca imaginei estar a jogar um torneio como este há alguns anos”, disse ao ATPTour.com o tenista que pela primeira vez se qualificou para a segunda ronda de um Masters 1.000 quando venceu Dusan Lajovic (6-4 e 6-1) na ronda inaugural do torneio italiano. “Vou gostar do desafio contra o Tsitsipas e espero jogar o meu melhor ténis, porque vou precisar dele se quiser ter alguma hipótese. Sei que não sou o favorito, mas também vou aproveitar isso para trazer o meu melhor ténis. Jogo sem pressão. Vou dar tudo de mim. Sinto que estou à altura do desafio”.

Nuno Borges nunca largou o boné, mesmo que completamente molhado pela água da chuva que obrigou à suspensão da partida. Aquilo que largou foi a pressão. No segundo set, voltou a tentar o amorti e foi feliz. Era um sinal da evolução.

Sem que as condições climatéricas permitissem concluir as partidas que faltavam disputar no sábado, o encontro entre Borges e Tsitsipas arrastou-se até domingo. O grego, de energias renovadas, entrou com tudo e, em cinco minutos, venceu os dois jogos que lhe faltavam para vencer o segundo set, onde se registou um novo 6-3. Stefanos Tsitsipas vai agora defrontar Lorenzo Sonego na próxima ronda do torneio italiano.