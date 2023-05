O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira que o pagamento do reforço do abono de família visa partilhar o crescimento da economia que, segundo as previsões avançadas na segunda-feira pela Comissão Europeia, deverá crescer 2,4% este ano.

“O pagamento do reforço do abono de família é mais um passo na redistribuição justa com os portugueses do crescimento da economia”, escreveu na rede social Twitter António Costa, que está esta terça-feira em Reiquiavique, na Islândia, para participar na IV Cimeira do Conselho da Europa.

O pagamento do reforço do abono de família é mais um passo na redistribuição justa com os portugueses do crescimento da #economia.#abonodefamília — António Costa (@antoniocostapm) May 16, 2023

O apoio adicional ao abono de família, que vai abranger 1,1 milhões de crianças e jovens, começa esta terça-feira a ser pago, tendo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicado que o valor inicial será de 45 euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É o primeiro apoio relativamente ao ano de 2023”, disse Ana Mendes Godinho, em Fátima (Santarém), referindo que “é um apoio calculado com uma base mensal de 15 euros por criança”, mas pago trimestralmente.

“Este é o primeiro [apoio] que é feito, pago com retroativos”, e “abrangerá cerca de um milhão e cem mil crianças em Portugal”, adiantou.

Em março, o Conselho de Ministros aprovou um apoio adicional ao abono de família, a pagar a cada criança e jovem beneficiário de abono de família, no montante mensal de 15 euros, pago trimestralmente em 2023.

A Comissão Europeia avançou na segunda-feira uma revisão em alta da projeção de crescimento da economia portuguesa para este ano, para 2,4%, a terceira maior taxa da zona euro, revelando-se mais otimista do que o Governo.

Bruxelas avançou também prever que o défice português diminua para 0,1% este ano, o menor da zona euro.