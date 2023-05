O Rei Luís XV tem um horário apertado e bastante monótono. O seu pajem principal, La Borde (Benjamin Lavernhe), acorda-o todas as manhãs, abre as persianas e as portas. Família, médicos, maquilhadores, todos, um por um, juntam-se num ritual de Versalhes em que nunca podem virar costas ao rei — à saída, sempre de frente para Luís, o Bem Amado, numa marcha lenta até à saída. Do outro lado do vidro a assistir a todo o procedimento está Madame Barry, primeiro Jeanne Bécu e logo depois Condessa, primeiro prostituta e logo amante, culta, radical contra os costumes, que desafiou a monarquia francesa do século XVIII, anos antes do início da revolução francesa.

A cena pertence a “Jeanne Du Barry”, filme realizado e protagonizado por Maïwenn e escolhido para abrir a 76*edição do Festival de Cannes, esta terça-feira. Escolha polémica e tensa, dentro e fora do festival, que fez manchetes de jornais e atravessou conferências de imprensa nos últimos dias. À chegada à primeira passadeira vermelha, o ator norte-americano só recebeu aplausos e deixou autógrafos. Dentro do Palais des Festivals, a história foi outra: até Brie Larson, atriz norte-americana (“Room” e “Captain “Marvel) que faz parte do júri de Cannes, teve de desviar-se de uma pergunta sobre “Jeanne du Barry”, que envolvia o movimento #Metoo ou “Time’s up”.

Porquê? Porque o rei é interpretado por Johny Depp, ator que andou a trocar acusações de violência com a sua ex-companheira Amber Heard num batalha judicial digna de uma série da Netflix (onde curiosamente vai estrear o filme de Maïwenn). Entretanto, o diretor artístico de Cannes, Thierry Fermaux, decidiu fechar este assunto ao dizer aos jornalistas presentes na capital da Riviera francesa que nem sabe sequer sobre o que tratou a batalha judicial de Depp quando questionado por ter sido este o filme escolhido para abrir o festival.

