O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou, esta quarta-feira, ao povo do Irão para que não seja mais “cúmplice” do terror russo, aludindo aos drones kamikaze Shahed — de fabrico iraniano — que atingem o território ucraniano diariamente.

“Gostava de apelar ao povo do Irão diretamente. A todos — à sociedade, a todas as famílias iranianas e àquelas pessoas que são capazes de influenciar as decisões governamentais no Irão”, começa por dizer Volodymyr Zelensky no seu discurso diário, deixando depois uma “simples questão”: “Por que motivo querem ser cúmplices do terror russo? Por que estão ao lado do Estado malvado?”

Garantindo que “todo o mundo” nota o apoio iraniano à Rússia, o Presidente ucraniano perguntou: “Quando um drone iraniano mata uma rapariga grávida ucraniana e o seu marido na sua casa, como é que os pais e as mães iranianas se sentem?”.

“Por é que o Irão precisa destes assassínios cínicos? Cometidos pelas mãos russas, porém com as vossas armas?”, lamentou o Presidente da Ucrânia.

Sublinhando que o fornecimento de drones à Rússia leva a que o Irão fique num estado de “isolamento do mundo”, o Chefe de Estado disse ter a certeza de que o povo iraniano “quer ficar noutro lado da História” — e não no “malvado”.

“O povo do Irão pode viver uma vida muito diferente se não ficar ao lado da agressão russa”, vincou Volodoymyr Zelensky, acrescentando que os drones “que aterrorizam a Ucrânia todas as noites” apenas “significam que o povo do Irão está a ser empurrado para o lado negro da História”.