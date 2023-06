O Novo Banco anunciou esta quinta-feira que decidiu avançar com o reembolso antecipado do nominal remanescente da emissão de fundos próprios de nível 2 (Tier 2) no valor de 193,6 milhões de euros, com efeitos a 6 de julho.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco informa que “tomou a decisão de reembolso antecipado do nominal remanescente da emissão de fundos próprios de nível 2 (Tier 2) 8,5% Fixed Rate Reset Callable Subordinated Notes com maturidade em 2028, com efeitos a 6 de julho de 2023, conforme contratualmente previsto”.

O valor nominal atual remanescente é de 193,6 milhões de euros, adianta a mesma informação ao mercado.

A informação comunicada à CMVM sobre este reembolso antecipado foi também comunicada à Euronext Dublin.