Sabores da Cereja

De 1 a 30 de junho, Fundão. Vários espaços

Para conhecer as mil facetas da fruta da estação: oficialmente aberta a temporada da cereja, é aproveitar todas as iguarias que colocam o fruto bem no centro da ação. Para isso, basta estar de olho no festival gastronómico “Fundão, Aqui Come-se Bem — Sabores de Cereja”, que arranca a 1 de junho, e aproveitar a lista de restaurantes e pastelarias onde, de menus a doçaria, poderá provar as delícias da época, desde gambas flamejadas com cereja, a bacalhau com crosta de cereja e broa ou arroz doce de cerejas. Veja aqui os espaços que fazem parte do festival, que se prolonga até 30 de junho. Nota: se é de Lisboa ou do Porto, saiba que a partir de 17 de junho há a 9.ª rota gastronómica da cereja, com dezenas de destinos a aderirem.

Santos no Tejo

Doca Da Marinha, A, Avenida Infante Dom Henrique, Lisboa. A partir de 1 de junho. A partir de 7,5€.

Para dar início às festividades populares: na Doca da Marinha, os Santos arrancam naquele que se intitula como o “maior santódromo da capital”. Depois do concerto de abertura de Quim Barreiros esta quinta-feira, para o primeiro fim de semana de arraial Santos no Tejo conte com os espetáculos de Ana Malhoa (2 de junho); o “Santos in the Night”, da equipa das manhãs da rádio Comercial (3 de junho); e Herman José (4 de junho) — a partir de dia 7, o arraial segue com Sérgio Rossi, Ruth Marlene, Mónica Sintra, Insert Coin, Rebeca, José Malhoa, Ágata ou a festa de Santos da SIC (veja aqui o cartaz completo). O arraial Santos no Tejo não esquece a comida, com sugestões variadas, que vão das sardinhas ao sushi, contando com o apoio do restaurante Anfíbio e dos três quiosques adjacentes, todos com assinatura do chef Miguel Rocha Vieira, a que se juntam outras bancas dentro do recinto frente ao rio. Bilhete diário a 7,5€ sem bebida e 10€ com bebida incluída. Disponíveis online.

Único

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, Piso 1, 1400-206 Lisboa. Tel.: 911 055 431. Das 9h às 18h.

Para uma refeição fresca: seja para um brunch, um pequeno-almoço, um almoço leve ou até um lanche, o restaurante ÚNICO, no Centro Cultural de Belém, acaba de renovar a carta, agora pensada para o verão, mantendo sempre os produtos biológicos que seguem o modelo “farm to table”, isto é, “da terra para a mesa”. Fruto de uma parceria entre o Grupo SushiCafé, o Centro Cultural de Belém e a SEMEAR, para começar o dia, há scones recheados com com creme fraîche e compota de morango e champanhe; açaí; ou panquecas de frutos vermelhos. Se procura algo mais composto, há dois menus brunch, um mais leve e outro com tudo a que tem direito. No campo dos petiscos, também há novidades: húmus, carpaccio de beterraba, batata doce escondida, esta última com grão de bico, couve tatsoi e molho de tahini. As pizzas também andam por cá.

Kobra Tacos & Tequila

Rua Cesaltina Fialho Gouveia, 75A. 2645-038 Alcabideche. Tel.: 911 765 964. Terça-feira a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 15h

Para conhecer a nova esplanada do Kobra: o mexicano de Cascais senta agora um total de 55 pessoas no exterior, onde será possível provar as sugestões de Carlos Coelho, chef, co-proprietário e “entusiasta da comida mexicana”. Da carta, onde são aplicados os temperos artesanais e secretos do cozinheiro, que os tem vindo a apurar há anos, destacam-se os bestsellers, taco de bírria (guisado tradicional de novilho com queijo) e de camarão marinado. Para acompanhar, quatro opções de cocktails, incluindo a margarita de maracujá — porque não, desfrutá-los ao ar livre?

Cozinha Popular da Mouraria

Cozinha Popular da Mouraira, R. das Olarias 5, 1100-012 Lisboa. 3 e 4 de junho, das 11h às 18h.

Para uma viagem aos sabores de Chiang Mai: as delícias do norte da Tailândia vão ocupar a Cozinha Popular da Mouraria este sábado e domingo, 3 e 4 de junho, com dois dias dedicados exclusivamente ao khao soi, especialidade inspirada pela comunidade muçulmana do país, feita a partir de carne de vaca, noodles de ovos, leite de coco, tipicamente servido com guarnição de massa frita e chalota, detalha uma publicação de Instagram acerca da iniciativa, levada a cabo pelo cozinheiro José Sousa e por Austin Bush, fotógrafo americano a viver em Lisboa, conhecedor da gastronomia tailandesa e responsável por trazer os sabores desta geografia asiática a Lisboa, através das Bangkok Nights. Para acompanhar a deliciosa tigela, haverá cocktails da autora de Nhami Umami, cerveja Singha, tipicamente tailandesa, e sidra Faca nos Dentes. Sem reservas, basta aparecer (não muito tarde, porque o número de doses é limitado).

IDB Rooftop

Praça José Queirós 1, 1800-237 Lisboa. Quinta-feira, das 12h às 21h; sexta-feira e sábado, das 12h às 24h; domingo, das 12h às 20h.

Para conhecer (ou revisitar) o terraço mais multifacetado de Lisboa: de panquecas japonesas, a sumos frescos ou menu de brunch, a carta, desenhada pelo chef de cozinha brasileira, Dedé, tem novas sugestões; para os skaters e patinadores, há novo obstáculos criados pela Associação de Cultura Urbana Skatearte (responsáveis também por dar aqui aulas aos sábados); no campo da animação, nasceu uma área com várias mesas de matraquilhos, bem como um skate de skee ball com quatro pistas; e na galeria de arte, vai estar exposto o trabalho de 14 artistas (de Akacorleone a Margarida Fleming), numa exposição com a curadoria do coletivo artístico e cultural Crack Kids, que celebra 14 anos. Não faltam motivos para visitar o IDB Rooftop, espaço que reabre para a nova temporada de verão, depois da inauguração em 2022, cheio de novidades.

Feira do Livro

Parque Eduardo VII de Inglaterra, 1070-099 Lisboa. De 25 de maio a 17 de junho. Aberto de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 22h; sextas-feiras e vésperas de feriado, das 12h30 às 23h; sábados, das 11h às 23h; domingos e feriados, das 11h às 22h. Entrada livre.

Para juntar mais uns livros à prateleira: a Feira do Livro já está de regresso ao Parque Eduardo Eduardo VII para a sua 93.ª edição. Inicialmente programada para terminar a 11 de junho, a organização acabou por estender o evento por mais dois dias para compensar as mais de 150 iniciativas que tiveram de ser canceladas por causa dos festejos do Benfica. Sendo assim, o evento termina no feriado de dia 13. A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) está confiante de que esta será “a melhor Feira do Livro de Sempre” e está confiante de que será ultrapassado o número de visitas do ano passado, que foram cerca de 709 mil.

Banema Studio Lisboa

Rua Coelho da Rocha 27 C, 1250-087 Lisboa. De terça-feira a sábado, das 10h às 19h.

Para conhecer a única loja portuguesa no novo livro da Gestalten: do Reino Unido ao Japão, passando pela Argentina, Dinamarca, Brasil e Vietname, o livro “Think Big — Shop Small, Unique Stores and Contemporary Retail Design” destaca na sua curadoria de lojas um único espaço português: chama-se Banema Studio Lisboa, fica em Campo de Ourique e é a concept store alfacinha da Banema, uma das mais importantes empresas nacionais no setor das madeiras e derivados, fundada em 1964. Escrito pela jornalista e autora alemã Marianne Julia Strauss, o livro lançado recentemente pela Gestalten está à venda na loja da Banema de Lisboa, na do Porto (na Rua Adolfo Casais Monteiro, 123) e na loja online, por 42 euros.

Brunch do dia da Criança — InterContinental Lisbon

Rua Castilho 149, 1099-034 Lisboa. Tel.: 213 818 700. Domingo, 4 de junho, das 11h30 às 15h30.

Para celebrar o Dia da Criança: o InterContinental Lisbon preparou um brunch de domingo a pensar nos miúdos e inspirado no filme “Super Mario Bros”. Das saladas às sobremesas, o buffet tem pratos como salmão com ovo de codorniz, molho de mel e mostarda ou opções mais apetecíveis para o palato infantil, como pizzas, hambúrguers, cupcakes com Nutella e panquecas. Para beber, há café, chá, batidos, sumos naturais e mimosas. Custa 38 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas pelo site ou através do telefone.

FNAC Live

Jardins da Torre de Belém, Avenida Brasília, 1400-038 Lisboa. Dias 2 e 3 de junho, a partir das 15h. Entrada livre

Para dançar e cantar ao ar livre: o FNAC Live regressa aos Jardins da Torre de Belém com um DJ set de Nuno Lopes pelas 17h de sexta-feira. Terminada a sessão, há cinema ao ar livre com a exibição do filme-concerto “Circo de Feras”. A noite termina com o concerto da Lisbon Film Orchestra pelas 21h15. No sábado, o evento começa pelas 15h com a entrega de prémios Novos Talentos Fnac e segue com You Can’t Win Charlie Brown, Gisela João, Sérgio Godinho, Nenny, GNR e José Pinhal Post Mortem Experience. A entrada é livre e o programa completo (e horários) pode ser consultado no site.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.