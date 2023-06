A família alugou um autocarro para ir ao Jamor ver o treinador do Sp. Braga e esperar que conquistasse o primeiro título como técnico. No entanto, não foi dia para Artur Jorge nem para os minhotos. Ainda assim, a época teve momentos positivos. Além da presença na final da taça de Portugal, o clube minhoto conseguiu o terceiro lugar do campeonato e o respetivo direito a disputar a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

No entanto, no último jogo, Artur Jorge tinha a oportunidade de coroar a primeira época como treinador principal dos arsenalistas. “Esta final podia servir para acrescentar valor ao que foi a nossa temporada, nunca para retirar. A temporada que fizemos foi muito boa, conseguida em cima de muito trabalho, de muita ambição para superar todos os registos que eram históricos no Sp. Braga”, afirmou na conferência de imprensa de rescaldo.

O SC Braga perdeu a 5.ª final da Taça ???????? , em 8 finais disputadas:

1966????

1977✖

1982✖

1998✖

2015✖

2016????

2021????

2023✖

A verdade é que o Sp. Braga termina a época com 107 golos marcados e 35 vitórias em 53 jogos para todas as competições. Apenas um desses triunfos foi contra uma das equipas do top-4 da Primeira Liga (3-0 na receção ao Benfica para o campeonato). “Faltou-nos intensidade. Aquilo que demonstrámos ao longo da temporada foi uma equipa mais intensa, com mais objetividade e capaz de criar mais mossa no último terço. Não é, nesta altura, relevante estar à procura dos porquês”, continuou o técnico. “Tentámos ser mais iguais a nós próprios na segunda parte. Houve um período de tempo que nos seria favorável, quando ficámos em vantagem numérica, tentámos arriscar tudo com substituições bem mais ofensivas, colocar ter mais jogadores perto da baliza contrária, colocar mais a equipa no último terço. Quando ficámos em igualdade numérica, devido à expulsão do Niakaté, sofremos logo a seguir”.

No final do jogo em que o Sp. Braga falhou a conquista da quarta Taça de Portugal, troféu que tinha vencido pela última vez em 2021. Artur Jorge explicou como se sentia no final. “Desiludido por aquilo que era a ambição que tínhamos. Emocionado com aquilo que é o apoio dos nossos adeptos”. Apesar de tudo, confirmou que vai continuar ao lema da equipa na próxima época.

“Vamos ter um período de férias para podermos preparar a próxima temporada. No futebol, as coisas são todas elas muito rápidas. Nós temos que pensar que temos uma próxima temporada, comigo à frente do Sp. Braga, para preparar de forma ajustada para podermos fazer mais e melhor na próxima época”, rematou.