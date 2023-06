Preparem as tote bags, as camisas às flores, as meias brancas com uma raquete desenhada – e os impermeáveis: o Primavera Sound volta ao Porto e, com ele, uma dose saudável de música que por norma não passa nas rádios, embora nos últimos anos o festival se tenha desviado da sua matriz feita de música de guitarras e começado a albergar géneros outrora mal vistos pela crítica mas que têm tido uma ascensão fenomenal – o que explica a presença de Rosalía, na 5ªa feira, ela veio do flamenco, incorporou eletrónica e entretanto se tornou numa estrela global.

Por estes dias é possível que Rosalía seja mais conhecida que os blur, nome grande do cartaz, que encerram o dia 10 (sábado), ou que os New Order, que tocam antes dos blur, mas isto dependerá da demografia que se pretenda testar: a malta acima dos 40 será ainda fã dos New Order, os que estão entre os 40 e os 50 serão fãs dos blur e os abaixo dos 40 estarão lá para Rosalía.

Chega a uma altura em que vamos ao oftalmologista e conseguimos ler as letras grandes mas não as pequeninas; os três nomes acima mencionados estão todos em letra grande no cartaz do Primavera, toda a gente os conhece. Mas e toda aquela quantidade de letras pequeninas – que bandas são, valem a pena fazer kms a pé de um palco para o outro, ou mais vale ficar com o rabo sentado na relva a beber uma cerveja?

