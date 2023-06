Christophe Lapeyre é um dos milhares de colaboradores que a Stellantis possui espalhados pelo mundo. Mas, por vezes, basta ser um entre milhares para (só) isso fazer a diferença. Foi o que fez Lapeyre ao participar no programa Star*up com uma ideia que mereceu de imediato a atenção da Citroën. “O projecto que partilhei em 2022 consistia em propor uma solução ‘chave na mão’ para adaptar o desafio da electrificação às deslocações das pessoas com deficiência. A ideia surgiu-me depois de ter observado que os alunos do liceu do meu enteado estavam dependentes do transporte em veículos adaptados, enquanto os seus colegas gozavam de total liberdade”, explicou Christophe. A ideia concretizou-se através da adaptação do pequeno Ami, o quadriciclo eléctrico francês. E foi esse “amigo” especial, o Ami for All, que a marca francesa apresentou no Autonomic Paris 2023, salão dedicado precisamente a soluções que visam tornar mais fácil a vida de quem vive condicionado por barreiras físicas.

O protótipo foi adaptado em conjunto com uma empresa especializada na conversão de veículos para pessoas com mobilidade reduzida, a PIMAS, sempre sob a coordenação de Christophe Lapeyre. “Para além dos desafios sociais, identificar soluções técnicas e industriais foi um desafio particularmente motivador”, afirmou o francês.

O resultado desse trabalho é um Ami com um maior ângulo de abertura das portas, controlo mecânico e manual da aceleração e da travagem, punho no volante para facilitar a condução e uma solução para o transporte da cadeira de rodas, quer o deficiente viaje sozinho ou acompanhado. Neste último caso, foi montada uma estrutura em alumínio na traseira do quadriciclo para arrumar a cadeira de rodas, podendo esta ser depois protegida por uma lona. Esta operação, naturalmente, será levada a cabo pelo acompanhante de quem não tem mobilidade num os nos dois membros inferiores.

Mas, se não tiver apoio, o deficiente consegue “safar-se” à mesma, pois a ideia por detrás do Ami for All é conferir autonomia a quem dela se vê muitas vezes privado. Depois de abrir a porta do microcarro, o condutor consegue sair da cadeira de rodas e passar para o volante graças a uma prateleira amovível e retráctil e a uma correia na porta, que lhe permitem segurar-se ao fazer a passagem de um banco para o outro. Uma vez sentado, há que retirar as rodas da cadeira para as encaixar num ponto de fixação criado no espaço à frente do banco do passageiro. Finalmente, é preciso dobrar a cadeira e colocá-la sobre o banco do lado, prendendo-a com um cinto específico.

Veja abaixo como é possível “viver” com o Ami for All, com ou sem a ajuda de terceiros: