George Soros, o bilionário e filantropo húngaro e antigo dono de empresas como Tesla e Amazon, passa agora o seu legado financeiro de 25 mil milhões de dólares (cerca de 25,178 mil milhões de euros) e a Open Society Foundations (OSF) ao quarto filho, de 37 anos, Alexander Soros, segundo avança o Wall Street Journal.

Pai de cinco filhos, filantropo e apoiante de causas liberais, como os direitos humanos, sempre disse que não queria que a Open Society Foundations fosse assumida por um filho, mas ao que parece as coisas mudaram e o controlo da sua fundação vai mesmo ser assumido por um dos seus filhos mais novos. A notícia foi bem recebida pelo irmão mais velho, Robert Soros: “Ele mereceu-o”. A Open Society financia projetos em mais de 100 países e 37 escritórios regionais e assume como foco principal a construção de “democracias vibrantes e tolerantes cujos governos são responsáveis ​​e abertos à participação de todas as pessoas”.

Alex Soros, como é mais conhecido, admite ser “mais político” que o seu pai e que o seu desejo passa por “tirar o dinheiro da política”, mas que isso não é possível enquanto “o outro lado [partidos de extrema-direita] estiver a fazê-lo”. Soros tem sido um dos principais financiadores dos candidatos democratas nos EUA.

Uma fonte próxima da família disse que as prioridades dos Soros na política dos EUA não serão alteradas com a nomeação de Alex. A liderança da fundação fará de Alex, que esta semana publicou no Twitter uma fotografia sua a posar com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, um alvo potencial para os grupos e líderes de direita que atacaram o seu pai.

Great to catch up with Madame Vice President, @KamalaHarris! pic.twitter.com/857S5lvuv6 — Alex Soros (@AlexanderSoros) June 6, 2023

E, por falar em ataque, Soros é acusado de secretamente estar por trás de vários eventos políticos nos Estados Unidos e no mundo. Exemplo disso é o suposto recutramento de ativistas para uma marcha de mulheres anti-Trump e até mesmo de ter organizado atos de violência em Charlottesville — uma manifestação violenta de grupos racistas realizadas na cidade americana —.

O conselho de administração da OSF elegeu Alex como seu presidente em Dezembro, e Alex dirige agora a atividade política como presidente do comité de acção política de Soros, “tornei-me um viciado em trabalho e a minha vida é o meu trabalho”, disse Soros ao jornal Finacial Times.