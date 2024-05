Elizabeth Economy, ex-conselheira de Biden. "Há descontentamento na China pelo apoio à Rússia. Xi Jinping não fala por 1,4 mil milhões"

Não há dúvidas de que Elizabeth Economy deseja que Joe Biden seja reeleito Presidente dos Estados Unidos no próximo mês de novembro. Uma das maiores especialistas norte-americanas na política chinesa, entrou pela primeira vez na máquina de um governo em 2021, quando aceitou o cargo de conselheira sénior para a China do Departamento do Comércio da administração Biden, onde esteve dois anos. Agora, está de regresso à academia, como fellow do Hoover Institute, na Universidade de Stanford. E foi nessa qualidade que esteve em Lisboa esta quinta-feira, para participar numa sessão organizada pela Fundação Luso-Americana com o título do seu mais recente livro: The World According to China (sem edição em português).

Mas a passagem pela administração Biden não impede a investigadora de reconhecer méritos ao governo de Donald Trump no que diz respeito à política relacionada com a China. A sua equipa, diz (reforçando mais algumas figuras em torno do Presidente do que o próprio), teve “uma noção muito clara de que a China era um desafio emergente nas áreas económica e militar” e ajudou a fazer a “chamada de atenção” necessária sobre o tema, apesar da “retórica inflamatória” — que diz ter sido contraproducente. E, apesar de todos os elogios à política de Biden face a Taiwan, bem como a empatia pessoal por Nancy Pelosi, Economy critica diretamente a decisão da antiga presidente da Câmara dos Representantes de visitar Taiwan no último ano do seu mandato. “Não podia ir quando já se tivesse reformado?”, questionou, durante a conversa com o Observador.