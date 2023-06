O momento foi registado este sábado, durante o percurso a pé que António Costa fez, depois da cerimónia do 10 de junho, em Peso da Régua. A tensão entre os professores que se manifestavam no evento e o primeiro-ministro e a sua mulher marcaram o final da manhã de comemorações. Este domingo, o Observador teve acesso às imagens do momento que relatou no sábado.

“Você com um cartaz racista devia estar calado”, atirou António Costa virando-se repentinamente para trás para responder aos manifestantes que gritavam. Foi travado por membros do corpo de segurança pessoal do primeiro-ministro, que o acompanhavam no percurso que decidiu fazer a pé. Ainda que tenha sido contido, Costa ainda se vira para trás uma segunda vez e atira: “Racistas”.

A reação do primeiro-ministro aqui registada veio depois de ter tentado acalmar a sua mulher que se tinha insurgido contra os professores: “Fantoche! Sabe lá o que é ser professor, sabe lá o que é ter os alunos como prioridade.” Fernanda Tadeu seguiu mais à frente, acompanhada por um elemento do corpo de segurança pessoal do primeiro-ministro e Costa ficou mais atrás, altura em que reage aos cartazes que estavam a ser empunhados pelos professores no protesto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os professores que se manifestavam no Peso da Régua seguiram António Costa com cartazes com a sua imagem com um nariz de porco e com a palavra “Demissão” em letras garrafais. Mas antes já tinha havido uma primeira troca de argumentos com uma professora que abordou o primeiro-ministro para lhe pedir explicações. Costa parou: “Pedem respeito mas também têm de respeitar os outros”. Disse que os professores “são muito injustos” por “não reconhecerem que estiveram muitos anos com carreira congelada. Eu descongelei a carreira”, atirou.