No universo do consumo cultural surge com relativa frequência a ideia de que certa banda era boa quando tocava em pequenos clubes. A ideia passa pela manutenção das coisas “puras”, seja lá o que essa dita pureza represente. Ou seja: quanto mais gente conhece certa banda, mais ela se corrompe para agradar a uma maioria. À medida que os números dessa maioria crescem, mais a pureza se dilui. É preciso fazer cedências para agradar a muitos. Uma chatice. Charlie Brooker não é esse tipo.

Não o era quando surgiu em “Brass Eye” no início do século, quando criou “Nathan Barley” ou “Dead Set” e foi conquistando espaço na televisão britânica – e na imprensa, com a coluna que assinava no The Guardian. “Black Mirror” surge em 2011 e nestes doze anos só há um apontamento a fazer a nível de qualidade: é muito melhor quando joga em casa, ou seja, quando a coisa acontece no Reino Unido. Não que as duas primeiras temporadas sejam as melhores – não são, se for mesmo preciso escolher, que seja a terceira, a primeira na Netflix —, mas os episódios “britânicos” têm uma especificidade que tornam a mensagem mais forte, menos genérica. E a especificidade é feita de locais, referências, imaginários, um passado, uma história, uma forma de agarrar na cultura que o criador da produção melhor conhece. No fundo, “Black Mirror” é melhor quando não se centra em tecnologia, mas nas pessoas e nas suas angústias.

Lembremo-nos do primeiro episódio, “The National Anthem”: tudo acontece não num possível futuro, mas no aqui e no agora. Foi originalmente transmitido em 2011 e a nossa capacidade de nos distrairmos com o entretenimento só piorou, não melhorou. A mensagem deixada no final do episódio é hoje mais poderosa do que há doze anos. Mais aterrorizador ainda, “The Waldo Moment”, último capítulo da segunda temporada, que obriga a pensar em como a política – e a respetiva comunicação – tem vindo a tranformar-se. Ou “Hated By The Nation” e a forma como Brooker trabalha o ódio e a morte (e, desde então, o terreno para o ódio só cresceu).

