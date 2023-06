O mítico traçado do Anel Norte do Nürburgring, o conhecido Nordschleife, onde a maioria dos desportivos vai tentar estabelecer o melhor tempo por volta, conquistando assim um lugar entre os melhores no ranking, foi mais uma vez o palco escolhido para ver como fica o mais recente dos Ferrari entre os seus rivais. Curiosamente, não foi o construtor italiano a tentar registar a melhor marca possível para o 296, tendo cabido à publicação alemã Sport Auto fazer luz sobre o potencial do primeiro Ferrari com motor V6.

Se a Ferrari não recorre ao Nürburgring para provar que os seus superdesportivos estão acima da concorrência, registando oficialmente um tempo por volta – o que implica a presença dos responsáveis pelo circuito para certificar o tempo e a conformidade do veículo utilizado com a versão de série, além de que monta pneus homologados para a via pública –, confia pelo menos na Sport Auto para ali tentar uma “volta-canhão” num modelo do parque de imprensa sem rollbar e no meio do trânsito formado pelo público que paga pelo direito de rodar numa das mais famosas pistas do mundo.

O Ferrari 296 GTB confiado à germânica Sport Auto montava quatro Michelin Pilot Sport Cup 2 R e usufruía do pack Assetto Fiorano, o qual não altera a potência do V6 que, apimentado pelo sistema híbrido plug-in, é capaz de fornecer 830 cv. Daí que a vantagem deste pack desportivo, que é fornecido como opcional a qualquer cliente (e não um kit desenvolvido por uma empresa externa e só disponível em alguns mercados), resida nos amortecedores reguláveis Multimatic e algumas peças da carroçaria em fibra de carbono para ganhar 19 kg.

Para pilotar o 296 GTB, a revista alemã recorreu ao seu habitual piloto Christian Gebhardt, que pode ver em acção no vídeo publicado pela Sport Auto, dando uma volta na versão curta do traçado (com 20,6 km, em vez de 20,8 km), a utilizada pela publicação. Ao registar 6 minutos 58,70 segundos, o Ferrari 296 GTB bateu o 488 Pista por 1,3 segundos e o Porsche 911 GT2 RS por 0,5 segundos. Pena que a publicação ainda tenha conseguido registar um tempo com o novo e também híbrido plug-in Ferrari SF90 Stradale, cuja potência ascende aos 1000 cv. Veja em baixo a volta registada por Gebhardt, da Sport Auto: