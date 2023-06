“Dias em Chamas”

O turco Emin Alper assina este “thriller” político sobre um jovem e dedicado procurador que, à beira de eleições, é colocado numa pequena cidade do interior do país com problemas de abastecimento de água e cujo autarca quer manter o poder a todo o custo, deixando-se manipular e envolver num caso policial. Alper serve-se deste enredo para fazer uma descrição eloquente do pesado clima social e político, e da corrupção institucional generalizada na Turquia de Erdogan, instalando uma atmosfera de tensão e intimidação crescentemente opressiva. O filme tinha beneficiado em ser menos convoluto e ambíguo, e a personagem do procurador é ingénua demais. O final subitamente “simbólico” colide com as intenções de realismo de denúncia de “Dias em Chamas”.

“Os Piores”

Lise Akoka e Romane Gueret estreiam-se a fazer longas-metragens com um filme sobre uma falsa rodagem de outro filme, uma ficção passada num bairro social de uma cidade costeira do norte de França, durante o Verão. E muitos moradores ficam perplexos ou indignados por terem sido escolhidos quatro miúdos locais tidos como “problemáticos”, para fazerem os principais papéis da fita. Akoka e Gueret têm carreira como diretoras de “casting” e mentoras de crianças e adolescentes que fazem publicidade, cinema e televisão, o que se percebe pelas interpretações do quarteto juvenil. “Os Piores” torna-se gradualmente fatigante com o seu contínuo vai-vem entre “ficção” e “realidade”, e força muito a pretensão “realista” e o efeito de autenticidade (leia a crítica aqui).

“The Flash”

Ezra Miller interpreta o super-herói The Flash neste novo filme com a personagem, Barry Allen na vida civil. Quando o Flash recorre ao seu poder da super-velocidade para mudar o passado e salvar um membro da família, cria inadvertidamente um mundo sem super-heróis, ao qual o general Zod regressou para o governar pelo terror. Barry vai ter então que lutar pela sua vida e para mudar o futuro, com a ajuda de um Batman reformado, um Barry alternativo e um Super-Homem que está aprisionado. Andy Muschietti realiza, com Michael Keaton, Michael Shannon e Ben Affleck também no elenco (pode ler a crítica aqui).