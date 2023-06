O acionista privado americano que recebeu 55 milhões de euros para vender a sua participação na TAP acusa o Governo socialista de ter procurado em vários momentos “pressionar a administração” então privada da empresa. Numa longa resposta por escrito às perguntas colocadas pelos deputados da comissão parlamentar de inquérito à gestão pública da TAP, à qual o Observador teve acesso, David Neeleman elenca vários momentos em que essa pressão aconteceu e que, do seu ponto de vista, foi pública e notória. Desde a polémica atribuição de prémios a colaboradores em 2019, passando pela definição de determinadas rotas internacionais e culminando no caso em considera mais grave: o bloqueio da oferta inicial de venda (IPO) da TAP em bolsa.

Sobre os prémios de 1,13 milhões de euros atribuídos pela TAP a vários colaboradores em maio de 2019, período no qual o “Governo pressionou a nossa comissão executiva de forma lamentável e inaceitável para que não pagasse as remunerações variáveis. Foram pressões muito duras através de mensagens de telemóvel e reuniões com o próprio ministro das Infraestruturas (Pedro Nuno Santos)”. Felizmente, conclui, o CEO (Antonoaldo Neves) teve a coragem para não ceder às pressões e a comissão executiva acabou por pagar as remunerações variáveis, que eram devidas”.

Mas a pressão mais “grave” foi o que classifica de bloqueio à oferta pública de venda em bolsa por parte do segundo Governo de António Costa em 2019 que considera ter sido feita sem razões objetivas. “O Estado/Parpública em incumprimento claro com o que tinha assumido no Acordo Parassocial, impediu que a empresa fosse colocada em bolsa”. Segundo o empresário, foi o Estado — a Parpública (empresa detida pelo Estado e acionista da TAP) — que violaram o acordo parassocial ao impedirem a oferta inicial (IPO). E refere que o consórcio privado da TAP a que presidia “tinha o direito a exercer uma opção de venda caso ocorressem determinados eventos”.

David Neeleman adianta ainda que seria provável que sem o acordo para a sua saída “se tivesse iniciado um litígio, desde logo porque a Parpública já tinha violado o acordo parassocial quando impediu o IPO e porque tínhamos proteções contratuais caso a empresa voltasse a ser pública”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O empresário que saiu em divergência com a estratégia socialista para a TAP em plena pandemia, diz que aceitou negociar a sua saída porque o Governo (com Pedro Nuno Santos na pasta) queria “o controle a empresa a todo o custo, justificando-se com a pandemia, ao contrário (…) do que sucedera em todas as companhias aéreas do mundo e recusando na altura (…) as demais hipóteses”.

David Neeleman começa por reconhecer que a relação com o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, era “bastante transparente nas suas intenções e foi sempre respeitador no trato pessoal comigo”, apesar das posições divergentes que foram tendo e que, “fazem parte da natureza das coisas”. Manifesta que não gostou das “ingerências na gestão da empresa” e confessa-se “muito dececionado com ele por ter feito graves acusações na sua audição à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação”.

Considera que as declarações em causa — de que talvez tenhamos sido todos enganados com a operação dos Fundos Airbus — vão contra a sua “honra e reputação”, tendo por base uma “avaliação que ninguém conhece sobre preços de aviões feita sete anos depois da data da compra e contrariando nove avaliações (3 por cada modelo), feitas por entidades independentes”.

David Neeleman, que já tinha manifestado a sua indignação num artigo de opinião publicado no Observador, só entende “tamanha irracionalidade” por “necessidade de desviar as atenções dos contribuintes portugueses dos erros grosseiros cometidos nos anos de gestão pública da TAP”.

(Em atualização)