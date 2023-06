A esmagadora maioria dos elementos da equipa médica do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do Hospital de Santa Maria mostrou “preocupações” relativamente ao plano de obras e ao “pré-anunciado encerramento” do serviço a partir de 1 agosto.

Numa carta revelada pelo jornal Público e à qual o Observador teve acesso, 34 dos 37 profissionais de saúde manifestaram ainda o “desagradado” pela forma como a equipa “se sentiu pressionada para assegurar a colaboração com o Hospital de São Francisco Xavier, mesmo antes de se conhecerem as instalações disponíveis”.

