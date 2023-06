A UEFA confirmou que o seu presidente, Aleksander Čeferin, convidou António Costa para assistir à final da Liga Europa, que decorreu a 31 de maio em Budapeste, na Hungria.

A confirmação, dada primeira à Renascença e depois ao Público, vai ao encontro das declarações do primeiro-ministro, que disse ter-se deslocado a Budapeste a convite de Čeferin.

“Tendo concluído atempadamente os seus compromissos oficiais em Portugal, e situando-se Budapeste na rota para Chisinau, o primeiro-ministro teve oportunidade de fazer uma escala nessa cidade, correspondendo ao convite que lhe tinha sido endereçado pelo presidente da UEFA para assistir ao jogo da Final da Liga Europa”, refere um comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro nesta segunda-feira.

O Observador noticiou na semana passada que Costa assistiu ao encontro na Puskás Aréna sentado ao lado do homólogo húngaro e líder da direita conservadora, Viktor Orbán, na tribuna de honra. A deslocação não foi colocada na agenda pública. Na mesma nota, pode ler-se que a decisão de o primeiro-ministro se sentar ao lado do líder húngaro decorreu “tratamento protocolar adequado”.

De acordo com as informações recolhidas pelo Observador, o primeiro-ministro terá viajado num voo da Força Área, mais concretamente num Falcon 50, e seguiu, no final do jogo, para a Moldávia, onde participou na manhã seguinte na Cimeira da Comunidade Política Europeia, onde Orbán também esteve presente.