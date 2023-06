A princesa de Gales raramente passará despercebida, mas, esta sexta-feira em Ascot, um look total em vermelho terá chamado sobre si todas as atenções. Foi com um vestido vermelho da marca Alexander McQueen que a princesa de Gales fez a primeira aparição do ano nas corridas de cavalos mais famosas do mundo. Se nos anos anteriores Kate tem apostado em tonalidades claras para assistir ao evento, este ano surpreendeu com um vibrante tom num vestido esvoaçante de saia e mangas compridas e decote traçado. Os acessórios seguiram a paleta monocromática, tanto o chapéu, assinado por Philip Treacy, como a clutch Hermés e os sapatos. Desta vez, a princesa não usou as joias para prestar homenagens e optou antes por uns brincos dourados da marca Sézane.

Os príncipes de Gales chegaram juntos Ascot e estiveram acompanhados por outros membros da família real, como por exemplo a princesa Beatrice e o marido Edoardo Mapelli Mozzi. São vários os membros da realeza que têm passado pelo circuito por estes dias, com especial destaque para os novos reis, Carlos III e Camilla.

Esta semana tem sido preenchida de eventos para a princesa de Gales. No sábado passado, foi uma das figuras em destaque na Trooping the Colour, a parada militar que marca a celebração pública do aniversário do Rei. Kate usou um vestido verde esmeralda do designer Andre GN, nascido em Singapura, mas a trabalhar em Paris. O vestido contava com aplicações joia em tons de azul e foi combinado com um chapéu no mesmo tom de verde, criado pelo mestre chapeleiro Philipe Treacy. A princesa aproveitou a ocasião de grande importância no calendário da família real e usou ainda joias com significado, como a pregadeira Cartier em forma de trevo que, além de ser usado pelos guardas da Guarda Irlandesa (da qual a princesa é coronel), também é emprestado às senhoras da realeza. Falta ainda referir os brincos com safiras e diamantes que pertenceram à sogra, Diana, a anterior princesa de Gales.

Esta semana a princesa foi ainda protagonista da cerimónia de reabertura da portrait Gallery em Londres, museu do qual é patrona. E esteve presente no desfile da Ordem da Jarreteira, que teve lugar no Castelo de Windsor e é a mais elevada ordem de cavalaria do sistema de honras britânico, dedicada à imagem e às armas de São Jorge, o padroeiro da Inglaterra.