De Rostov-on-Don, cidade que o grupo Wagner disse ter tomado este sábado de manhã, a Moscovo, capital russa que será o objetivo final da rebelião de Prigozhin, são cerca de 1175 quilómetros. A milícia paramilitar estará quase a meio caminho.

Uma coluna militar que pertencerá a esses mercenários encontra-se a percorrer a autoestrada M-4 para chegar à capital da Rússia. O percurso de Rostov-on-Don até Moscovo poderá demorar quase 14 horas. Pelo caminho, o grupo Wagner disse já ter conseguido tomar controlo de todas as infraestruturas militares de Voronej.

Se realmente se encontrarem nessa cidade, que fica a pouco mais de 550 quilómetros a sul de Moscovo, os combatentes ainda têm mais de sete horas de caminho pela frente. O governador de Voronej, Aleksandr Gusev, disse que as forças da Rússia se encontram a levar a cabo “medidas operacionais e de combate” nessa região no âmbito da “operação antiterrorista”. Ainda assim, alertou, segundo a BBC, estão a circular muitas notícias falsas sobre movimentações de uma coluna militar blindada nessa área.

Prigozhin, líder do grupo Wagner, prometeu chegar a Moscovo como parte da sua insurreição contra o Ministério da Defesa russo. O Reino Unido considera que esta rebelião é o “maior desafio de segurança dos últimos tempos” para a Rússia.

No seu briefing diário, publicado este sábado no Twitter, o Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que “nas próximas horas, a lealdade das forças de segurança da Rússia” será “chave para o desenrolar da crise”. E disse também acreditar que o objetivo final da rebelião é, efetivamente, “chegar” à capital russa.

