Já aqui lhe contámos os planos para os próximos anos de Luca Napolitano, o novo CEO da Lancia, marca que nos últimos tempos tem estado limitada ao mercado italiano e a apenas um modelo, o pequeno e barato Ypsilon. Mas após a criação da Stellantis, resultante da fusão entre os franceses da PSA e os italo-americanos da FCA, a marca italiana foi apontada como um trunfo, integrando com a DS e a Alfa Romeo o trio de construtores de luxo do grupo Stellantis, o 2.º maior a nível europeu e o 4.º mundial.

Agora surgiu um vídeo em que o CEO revela todos os pormenores do Pu+Ra HPE Concept, o protótipo que concentra a maioria das soluções dos modelos que a marca tem para colocar mercado nos próximos anos. Este protótipo, que em breve iniciará um tour europeu, destinado a demonstrar em seis dos principais mercados o estilo da renascida Lancia, permite saber o que esperar dos novos modelos que estão na calha.

Luca Napolitano, CEO da Lancia, aos comandos do concept Pu+Ra HPE

As imagens revelam um modelo concebido sobre uma plataforma eléctrica específica, provavelmente a STLA Medium que, juntamente com as STLA Small e Large, vai servir de base para os futuros veículos a bateria da marca. Está igualmente na forja a STLA Frame, arquitectura destinada às grandes pick-ups e SUV específicos para o mercado norte-americano. Mas se esta plataforma é muito importante para os EUA, o Pu+Ra HPE é relevante para o Velho Continente, pois apesar das semelhanças com um hipotético sucessor do Lancia Stratos, aqui numa versão de 2+2 lugares e com mais espaço interior, exibe a linguagem estilística a adoptar pelos próximos lançamentos da marca.

O Pu+Ra HPE revela em parte o que se pode esperar dos próximos Lancia Ypsilon, Aurellia e Delta. Mas o melhor é conhecer o que o CEO Luca Napolitano tem a dizer em relação ao concept car que antecipa o futuro do construtor italiano: