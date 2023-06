A duquesa de Iorque, Sarah Ferguson, foi diagnosticada com cancro da mama após ter realizado alguns exames de rotina. Os exames levaram a que fosse depois submetida a uma cirurgia no hospital privado King Edward II, em Londres, mas já se encontra a recuperar em casa.

O porta-voz da ex-mulher do príncipe Andrew, irmão mais novo do Rei Carlos III, fez um comunicado onde indica que “Sarah, a duquesa de Iorque, foi recentemente diagnosticada com uma forma precoce de cancro da mama detetada numa mamografia de rotina”. No mesmo comunicado lê-se ainda que a cirurgia foi bem sucedida e que Sarah já se encontra a recuperar no Royal Lodge, casa que divide com o ex-marido, e que os prognósticos médicos são positivos. O porta-voz acrescenta ainda que a duquesa expressa a sua “imensa gratidão” a toda a equipa médica que a apoiou nos últimos dias.

O Serviço Nacional de Saúde Inglês (NHS) publicou em abril dados que revelam que três em cada quatro pessoas sobrevivem ao cancro no primeiro ano do diagnóstico, mas que efetivamente as taxas de sobrevivência ao cancro da mama são muito superiores.

A revelação feita pelo porta-voz sobre a mastectomia mamária foi, entretanto, confirmada pela própria Fergie, alcunha por que é conhecida, no seu podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah. O 4.º episódio, que saiu esta segunda-feira, num dia diferente do habitual, começou igualmente de forma diferente: “A duquesa de Iorque passou recentemente por uma cirurgia devido ao cancro da mama. Algo tão forte como isto teve um impacto em todos nós, mas a duquesa de Iorque tem-se mantido forte”, começou por explicar Sarah Thomson, com quem Fergie partilha o podcast.

No resto do episódio, Sarah Ferguson explica que o momento a obriga a refletir e que está a enfrentar o problema “como um verdadeiro presente” para mudar a sua vida: “Para cuidar de mim, para parar de tentar consertar os outros”. “Penso: ‘Vais levar-te a sério agora, Sarah?’ Vou pôr-me em forma.” Na conversa, a duquesa aproveita para apelar a todos os ouvintes que levem o risco a sério e façam exames de rastreio.

Sarah Ferguson apoia há vários anos doentes oncológicos — algo que é também referido no episódio — e trabalhou com o Teenage Cancer Trust, uma instituição que oferece todos os cuidados e apoios necessários a jovens com cancro. Em 2021 visitou uma clínica na Polónia onde debateu a questão da recuperação das mulheres depois de uma mastectomia.