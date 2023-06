(em atualização)

Madonna foi hospitalizada e internada nos cuidados intensivos com uma “grave infeção bacteriana”. Como resultado, foi adiada a digressão mundial que deveria passar pela Altice Arena a 6 e 7 de novembro.

O agente da rainha do Pop, Guy Oseary, anunciou na rede social Instagram que “no sábado dia 24 de junho, Madonna desenvolveu uma séria bactéria infeciosa que levou a um internamento de vários dias na unidade de cuidados intensivos”. “A sua saúde está a melhor, mas continua a necessitar de cuidados médicos. Espera-se uma recuperação total”, acrescentou.

Guy Oseary afirmou ainda que “neste momento é necessário ‘pausar’ todos os compromissos, incluindo a digressão”. “Iremos partilhar mais detalhes assim que tivermos, incluindo o reagendamento da digressão”, rematou.

A rainha do Pop de 64 anos iria começar a sua digressão mundial “Celebration”, para marcar o 40.º aniversário da sua carreira de música, no dia 15 de julho, no Canadá.

Madonna tinha concerto marcado para dia 6 e 7 de novembro de 2023, em Portugal, no Altice Arena.