Em atualização

Pelo menos 150 pessoas foram detidas na quarta-feira, em França, na sequência de protestos, iniciados na terça-feira, depois de a polícia ter matado a tiro um jovem de 17 anos em Nanterre, nos arredores de Paris. O Presidente Emmanuel Macron convocou um gabinete de crise com vários ministros para lidar com a situação: a noite foi marcada por tensão e violência em vários pontos do país, saindo já dos limites de Nanterre.

E se, na quarta-feira, o Chefe de Estado tinha considerado a morte do adolescente Nahel, “injustificável e indesculpável”, esta quinta-feira, na abertura da reunião interministerial, denunciou “a violência injustificável contra as instituições da República”, e apelou à calma, na linha do que já tinha feito o ministro da Administração Interna ao início da manhã.

Mort de Nahel à Nanterre : Emmanuel Macron dénonce des scènes de violences «injustifiables» pic.twitter.com/aFbByPS4yT — CNEWS (@CNEWS) June 29, 2023

Foi aliás, Gérald Darmanin, quem atualizou os dados dos detidos nas redes sociais. “Uma noite de violência insuportável contra os símbolos da República: câmaras municipais, escolas e esquadras de polícia incendiadas ou atacadas. 150 detenções”, escreveu o ministro no Twitter.

Une nuit de violences insupportables contre des symboles de la République : mairies, écoles et commissariats incendiés ou attaqués. 150 interpellations. Soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui font face avec courage. Honte à ceux qui n’ont pas appelé au calme. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 29, 2023

O Le Fígaro refere ainda uma tentativa de fuga de reclusos do estabelecimento prisional Fresnes, na mesma zona. Dezenas de homens encapuzados tentaram entrar na prisão, mas a tentativa foi repelida. Em Nanterre, onde os confrontos foram mais violentos, “vários edifícios públicos e privados, incluindo escolas, sofreram danos significativos e inaceitáveis, por vezes irreparáveis“, afirmou a autarquia, apelando para o fim desta “espiral destrutiva”.

Des violences urbaines ont éclaté dans la banlieue ouest de Paris après que Naël, 17 ans, a été tué mardi à Nanterre par un policier suite à un refus d'obtempérer. Au total : plus de 40 voitures brûlées, 24 interpellations et 24 blessés parmi les forces de l’ordre. pic.twitter.com/3Bp9NSMoRF — Le Figaro (@Le_Figaro) June 28, 2023

Os confrontos, que se espalharam por vários municípios em redor de Paris, tinha já levado à detenção de 31 pessoas, ferimentos ligeiros em 24 elementos das forças de segurança e cerca de 40 carros queimados, indicou o Ministério do Interior francês. Os manifestantes atacaram vários veículos da polícia, esquadras e câmaras municipais, incendiaram uma escola primária e uma loja. A situação em Nanterre está fora de controlo, de acordo com Le Figaro, e governo enviou, entretanto, para o local cerca de dois mil polícias.

Os protestos começaram depois de um jovem de 17 anos ter sido baleado no peito num posto de controlo da polícia, após a interceção do seu veículo. O agente responsável, que se encontra detido, alegou numa primeira audiência que agiu “em legítima defesa”.

Depois da morte do adolescente, a polícia denunciou uma tentativa de atropelamento e fuga, embora um vídeo tenha desmentido esta versão. A morte do adolescente levantou um coro de protestos incluindo de políticos que denunciaram o uso excessivo da força policial. Macron e a primeira-ministra expressaram solidariedade com a família de Nahel, o jovem que morreu, tenho o Presidente frisado que a sua morte “é inexplicável e indesculpável”.