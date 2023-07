Em atualização

No início deste julgamento, Inês Sanches optou pelo silêncio e disse apenas que não queria prestar declarações. Mas esta quarta-feira, precisamente um mês depois da primeira sessão, e já com as mãos livres das algemas que lhe prendem as mãos sempre que entra na sala do Tribunal de Setúbal, a mãe de Jéssica começou a falar: “Disseram que matavam a minha família e matavam os outros filhos”. O coletivo de juízes quis perceber o que aconteceu nas semanas antes da morte de Jéssica, mas Inês Sanches não foi clara e obrigou o juiz Pedro Godinho a pedir para evitar “salpicos de verdade aqui e ali”. “Só quero perceber o que ia na sua cabeça”, foi repetindo.

Habitualmente, estão também na sala, sentados ao lado de Inês Sanches, os outros quatro arguidos deste processo — três continuam detidos e o único arguido que não está acusado do crime de homicídio está em liberdade. Mas esta quarta-feira, a pedido da mãe de Jéssica, nenhum deles está presente.

