O Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), está a preparar a contratação de cerca de 300 médicos cubanos para trabalharem em Portugal durante três anos avançou o Jornal de Notícias.

Nesse sentido, já foram contactadas duas entidades que tên que se pronunciar sobre o reconhecimento dos diplomas. A presidente do Conselho de Escolas Médicas (CEMP), Helena Canhão, confirmou ao diário que recebeu um pedido de parecer acerca do processo dos graus académicos de faculdades estrangeiras, admitindo dar uma resposta até ao fim de semana. Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, também confirmou o pedido, dizendo que não vê problemas na contratação de médicos estrangeiros, desde que as regras e procedimentos para reconhecimento de diplomas ou especialidades sejam respeitados.

Contactado pelo jornal, o Ministério da Saúde não respondeu onde é que os médicos cubanos vão trabalhar e que funções vão assumir.