O capitão Volkonogov (Yuri Borisov) é um respeitado e diligente funcionário do estado soviético e está sempre a cuidar da sua forma física, seja na casa que partilha com outros cidadãos, quer na repartição em que trabalha. Essa atenção ao físico vai ser muito útil para o manter vivo, porque “A Fuga do Capitão Volkonogov”, de Natasha Merkulova e Aleksey Chupov, passa-se em 1938, em Leninegrado, no auge das purgas estalinistas. E quando Volkonogov, que é um agente da NKVD (a antecessora do KGB), percebe que vai chegar a sua vez de passar de torcionário a torturado, e ser depois executado, escapa-se, conseguindo manter-se, energicamente, sempre alguns passos à frente do major que o persegue para o matar.

O realismo encardido e sangrento deste filme só é contrariado na sequência sobrenatural em que o fugitivo vê um camarada que não escapou à purga interna, rastejar para fora da vala comum em que foi enterrado com outras vítimas (e que Volkonogov ajudou a cavar e a calcar), e dizer-lhe que, se não conseguir o perdão de um familiar duma das suas vítimas antes de morrer, irá sofrer no inferno com ele e todos os outros (e junta o gesto ao discurso, mostrando como será o seu sofrimento para a eternidade). Volkonogov vai então atravessar uma Leninegrado onde não se pode confiar em ninguém, em busca de expiação e perseguido por um superior. Que, também ele, será triturado pela máquina de matar estatal se não o conseguir apanhar dentro de 24 horas.

