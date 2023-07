A easyJet manifestou-se esta quinta-feira desapontada com a nova greve de tripulantes de cabine marcada para o final deste mês e acusou o sindicato de continuar com exigências impraticáveis, reivindicando aumentos “que não demonstram qualquer sentido de realidade”.

Estamos extremamente desapontados com o facto de o SNPVAC [Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil] estar a planear novas ações de greve, apesar da nossa vontade de prosseguir um diálogo construtivo com o objetivo de chegar a um acordo sustentável“, começa por referir a companhia aérea, em comunicado, onde acrescenta que, apesar dos seus esforços, as exigências do sindicato “continuam a ser impraticáveis, com aumentos propostos que não demonstram qualquer sentido de realidade”.