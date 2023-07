A cooperação entre a China e os Estados Unidos “é essencial” para financiar a luta contra as alterações climáticas, declarou este sábado a secretária do Tesouro norte-americana, no segundo dia da visita a Pequim.

“Acredito que a cooperação contínua entre os Estados Unidos e a China no que respeita ao financiamento da luta contra as alterações climáticas é essencial”, sublinhou Janet Yellen, perante uma mesa redonda de peritos.

“Como os dois maiores emissores de gases com efeito de estufa do mundo e os maiores investidores em energias renováveis, temos a responsabilidade partilhada — e a capacidade — de liderar o caminho”, afirmou, destacando uma área fundamental de cooperação para Washington, apesar das relações bilaterais tensas.

Yellen encontra-se em Pequim até domingo e algumas semanas depois do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, numa tentativa da administração do Presidente Joe Biden de renovar o contacto físico com Pequim, depois de três anos de isolamento quase total da China devido à pandemia da Covid-19.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“As alterações climáticas estão em primeiro lugar na lista dos desafios globais e os EUA e a China devem trabalhar em conjunto para enfrentar esta ameaça existencial”, sublinhou Yellen.

A responsável acrescentou que “o financiamento para combater as alterações climáticas deve ser direcionado de forma eficaz”, apelando à China para que apoie instituições multilaterais como o Fundo Verde para o Clima.

A China suspendeu as negociações sobre o clima no verão passado, em protesto contra a visita da antiga presidente da Câmara dos Representantes dos EUA Nancy Pelosi a Taiwan.

Na sexta-feira, o Departamento de Estado disse que o enviado especial dos EUA para o clima, John Kerry, visitará a China, em breve, para debater uma possível cooperação com Pequim na luta contra as alterações climáticas.