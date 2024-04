Cientistas portugueses registam fenómeno inédito em corais: estão a absorver redes e fios de pesca

“Considerando que se tem de proteger 30% das áreas marinhas na Europa, e sendo esta espécie prioritária, de classificação de habitat vulnerável, faria todo o sentido”, sustentou.

A descoberta dos cientistas portugueses surge numa altura em que soam os alarmes por todo o mundo relativamente à proteção dos corais, animais imóveis que se organizam em colónias, ou recifes, e que têm uma grande importância para a biodiversidade marinha. É nos recifes de coral que vivem e se abrigam milhares de espécies marinhas.

O investigador José Ricardo Paula, também do MARE, explicava recentemente ao Expresso que, “como os recifes de coral são a casa de imensos organismos”, os fenómenos que ameaçam os corais “têm um impacto direto na abundância e na diversidade de outras espécies” e também nas indústrias que dependem daqueles habitats, incluindo “a pesca, o turismo ou mesmo a proteção costeira”.

Segundo o mesmo jornal, os recifes de coral são a casa de cerca de 25% das espécies marinhas, estimando-se ainda, de acordo com números da World Wildlife Fund (WWF), que cerca de 850 milhões de pessoas dependam deles para a sua alimentação, para o seu trabalho e também para a proteção costeira.

Contudo, os recifes de coral são especialmente vulneráveis às alterações climáticas e ao aumento das temperaturas da água do mar. E o planeta está, neste momento, a atravessar mais uma perigosa vaga de aumento das temperaturas com um forte impacto nos recifes de coral.

A comunidade científica alertou este mês para o facto de o mundo estar a testemunhar o quarto episódio de branqueamento em massa dos corais de todo o mundo em apenas três décadas. As temperaturas recorde, motivadas pelo aquecimento global e intensificadas pelo fenómeno El Niño, levaram recentemente o Brasil a preparar-se para o pior branqueamento de corais de sempre.

.@NOAA’s @CoralReefWatch confirms the world is currently experiencing a global #coral bleaching event. This is the fourth global event on record and the second in the last 10 years.

More: https://t.co/V5a9zu1BKw pic.twitter.com/ldN0pBlnMC

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) April 15, 2024