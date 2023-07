A presidente do Rio Ave garantiu este sábado que o clube da I Liga portuguesa de futebol não “está dependente de vendas” neste defeso para ter uma prestação competitiva, embora considere “importante para a estabilidade” poder transferir alguns ativos.

“Ainda não recebemos propostas por nenhum dos nossos atletas. Seria importante para o clube, e para os jogadores, mas o Rio Ave não está dependente de vendas. Temos outras soluções financeiras e a equipa está estabilizada”, garantiu Alexandrina Cruz.

A dirigente, que é primeira mulher eleita para comandar um clube da I Liga em Portugal, tomou este sábado formalmente posse do seu mandato, valido até 2026, juntamente com a sua direção, e, se se mostrou “emocionada e orgulhosa pelo momento”, apontou a criação de uma SAD como algo que “tem de ser rapidamente posto em cima da mesa”.

“Temos de fazer uma assembleia geral para aprovar o orçamento e o plano de atividades, e nessa altura podemos discutir essa questão de alteração dos estatutos assim como a questão da SAD. A prioridade é a estabilidade financeira do Rio Ave, porque tal dará estabilidade desportiva, e se isso passar por uma SAD os sócios terão de o analisar”, disse Alexandrina Cruz.

A nova líder do Rio Ave, que sucede António Silva Campos, que comandou o clube durante 13 anos, mas saiu por motivos de saúde, falou ainda da nova temporada e, apesar de ter a equipa impedida de inscrever jogadores até 2024, devido a sanção da FIFA, mostrou ambição.

“É um pressuposto interno que nos inscrevemos sempre para as provas da UEFA, seja qual for a situação e classificação. Sempre o fizemos e vamos a fazer de novo esta temporada”, anunciou a dirigente.

A presidente do Rio Ave ainda mostrou “esperança” de essa decisão da FIFA ainda ser invertida, mas assegurou que o plantel para a nova temporada “está estabilizado”.

“Temos muito trabalho pela frente, mas conseguimos as renovações que pretendíamos e a equipa está estabilizada. Vamos agora reunir com todos os departamentos e reforçar a nossa estrutura”, prometeu Alexandrina Cruz.

Na cerimónia de tomada de possa dos novos órgãos sociais do clube, realizada no Auditório Municipal de Vila do Conde, tiveram elementos do plantel, representados pelos capitães de equipa Ukra e Vítor Gomes, assim como representantes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Associação de Futebol do Porto e da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

Também presente esteve Vítor Costa, presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, que considerou ser “um orgulho para o município ter a primeira mulher a comandar um clube de futebol na I Liga”, garantindo “apoio total” para o mandato de Alexandrina Cruz.

Na vertente desportiva, o Rio Ave perdeu com o Sporting de Braga B, da Liga 3, por 4-2, no primeiro ensaio de pré-época dos vila-condenses.

Costinha e Boateng apontado os golos vilacondenses, e Mathys, Dinis Rodrigues, Diego Rodrigues e André Lacximicant marcaram para os minhotos.

O próximo jogo de preparação do Rio Ave será a 12 de Julho, o terreno do Moreirense. Também da I Liga.