Conforme já tinha anunciado em conferência de imprensa o presidente do partido, André Ventura, o Chega nas propostas de alteração ao relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito (CPI) quer que fique expressamente considerado ter havido interferência política na gestão corrente na TAP.

“Ficou evidente uma prática reiterada de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas”. É a redação proposta pelo Chega, segundo as propostas de alteração a que o Observador teve acesso. No relatório preliminar, da deputada socialista Ana Paula Bernardo, a redação proposta era substancialmente diferente: “Não se registam situações com relevância material que evidenciem uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas”.

Muitas das propostas de alteração do Chega servem para incluir, aliás, responsabilidades do Governo. Nomeadamente alegando o Chega ter havido interferência nomeadamente: nas “diretrizes do Governo à TAP proibindo a então presidente executiva da TAP de fazer a apresentação pública dos resultados de 2022 da empresa”; nos “alertas de Hugo Mendes sobre a necessidade de alertar a ex-CEO de que qualquer interação entre esta e o Governo, deveria passar pela sua pessoa, ficando célebre a expressão de que seria “a porta de entrada para o Governo”; ou ainda na “proibição de realização de uma reunião [da TAP] com a ministra do Trabalho. Acresce, nas situações apontadas pelo Chega, a intervenção de Hugo Mendes nos esclarecimentos dados pela TAP ao pedido dos ministros das Infraestruturas e das Finanças.

