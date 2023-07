Quando a BMW apresentou o X6, já lá vão uns 15 anos, foi como se a marca alemã tivesse atirado uma pedra no charco, propondo uma silhueta até então inédita, a de SUV coupé. A moda pegou de tal forma que, em 2020, a Renault entendeu que para reconquistar o segmento C era importante contar com o contributo de um modelo que abraçasse a mesma fórmula estética, propondo apenas mecânicas parcialmente electrificadas. E os números mostram que a opção foi acertada: desde então, a Renault já vendeu 163.000 unidades deste SUV que tem na versão E-Tech full hybrid de 145 cv a preferida dos clientes, representando 63% das vendas na Europa nos primeiros seis meses de 2023. Daí que a marca do losango tenha optado por actualizar o seu SUV coupé compacto com ligeiras modificações. Afinal, para quê mudar muito quando o consumidor dá mostras de estar satisfeito?

O renovado Arkana não traz modificações na oferta mecânica (dados técnicos aqui) e as alterações introduzidas visam exclusivamente simplificar a estruturação da gama, dotando-a com o nível de equipamento de topo Esprit Alpine, adição que vai ser transversal a toda a oferta da marca. No processo, a Renault aproveitou para refrescar a estética do Arkana, aproximando-o da nova imagem da marca.

Por fora, as mudanças exigem uma atenção ao detalhe, tal é a subtileza desta actualização. Os cromados que até agora emolduravam a grelha e as janelas são eliminados para ceder lugar ao preto (acetinado ou num brilhante profundo, consoante a versão) e a grelha dianteira passa a “construir-se” a partir do design do logótipo Nouvel’R, exibindo um padrão que replica de forma aparentemente desordenada o “diamante” do emblema ao centro. Nota ainda para a lâmina aerodinâmica no pára-choques, que passa a ser da mesma cor da carroçaria na versão Techno e em cinzento acetinado na nova versão desportiva Esprit Alpine. Atrás as alterações são ainda mais indetectáveis à primeira vista, mudando apenas a cobertura das luzes para um cristal ligeiramente fumado e o logótipo ao centro do portão da bagageira, que adopta um cromado escuro a combinar com o lettering e as saídas de escape.

O interior da versão de topo Esprit Alpine 8 fotos

Reduzido a três níveis de equipamento, nomeadamente Evolution, Techno e Esprit Alpine, o renovado SUV coupé francês tem nesta última linha uma das principais novidades da actualização de que foi alvo, embora seja igualmente interessante para o potencial cliente saber que o Arkana passa a oferecer, de série, navegação integrada no sistema de infoentretenimento Easy Link e ligação sem fios aos sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

A versão de topo Esprit Alpine persegue uma imagem mais desportiva, razão pela qual “calça” novas jantes de 19 polegadas e exibe um corte no aileron para melhorar a aerodinâmica da porta traseira. Lá dentro, independentemente da motorização escolhida (mild hybrid a gasolina de 140 cv e 160 cv ou o híbrido E-Tech de 145 cv), a alavanca de velocidades e-shifter não tem cablagem mecânica. Como habitualmente, as cores da bandeira francesa dominam os pespontos e os bancos – a imitar camurça num têxtil com 10% de materiais de origem biológica – exibem o logótipo Alpine. Além disso, os cintos de segurança contam com duas faixas azuis e o revestimento do painel virado para o banco do passageiro da frente tem um acabamento com efeito ardósia.