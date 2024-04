Não foi preciso esperar muito. A Renault apresentou a actualização do pequeno Captur a 4 de Abril e não perdeu tempo a abrir as encomendas para o seu SUV do segmento B que tem de enfrentar um vasto número de concorrentes, com destaque para o Peugeot 2008. Agora sem o híbrido plug-in de 160 cv, a marca francesa concentra-se num mild hybrid de 12V com a mesma potência (TCe 160 EDC), mantendo a oferta a gasolina (1.0 TCe com 90 cv), GPL (TCe 100 Bi-Fuel) e o E-Tech full hybrid de 145 cv. Níveis de equipamento há três, sendo o Evolution o mais básico, o Techno o intermédio e a versão Esprit Alpine a proposta de topo, pelo que está disponível apenas para as motorizações mais potentes da gama, nomeadamente o TCe 160 EDC e o full hybrid. A tabela de preços arranca nos 23.200€, valor associado ao motor TCe 90, e chega até aos 32.800€ exigidos em troca do Captur E-Tech full hybrid 145 na versão Esprit Alpine.



Com uma oferta já muito “composta” no nível de equipamento Evolution, contando de série, por exemplo, com faróis full LED à frente e atrás, bem como câmara de estacionamento traseira, o Captur dá novo salto qualitativo quando a opção recai sobre a linha Techno. Esta já conta com ar condicionado automático, vidros escurecidos, carregamento de smartphone por indução, jantes de liga leve de 18” e vidros escurecidos, entre uma série de outros itens destinados a facilitar a vida do condutor e oferecer mais conforto e segurança a bordo. Para os mais exigentes — e dispostos a pagar mais, no mínimo, 2300€ — as versões Esprit Alpine serão as mais indicadas, abrindo de série não só acesso à pintura da carroçaria a dois tons como aos mais eficientes serviços Google. Na galeria abaixo encontra as especificações completas dos diferentes níveis de equipamento, bem como o custo dos diferentes opcionais para o renovado Captur.

Despedindo-se de vez da possibilidade de revestir o interior com pele de origem animal, a actualização do Captur alinha pela nova identidade estilística da marca, o que lhe confere um aspecto mais moderno e, simultaneamente, reforça o ar de “família”.

Para quem pretenda um modelo mais personalizado, o catálogo de opções é extenso, mas o que mais pode jogar a favor do B-SUV francês são os seus argumentos diferenciadores. Desde logo o facto de usufruir do sistema multimédia OpenR Link, cuja porta de entrada é um ecrã central de 10,4 polegadas que tira partido, a partir da versão Techno, do Android Automotive 12, sinónimo de vários serviços Google e de uma utilização friendly e intuitiva.

Confira abaixo todos os preços do renovado modelo, cuja chegada aos concessionários portugueses está prevista para o segundo semestre, expectavelmente em Julho/Agosto.