Em atualização

Empresários ligados à Altice em Portugal estarão a ser alvo de buscas esta quinta-feira, levadas a cabo pela Autoridade Tributária e pelo procurador Rosário Teixeira, do DCIAP, avançou a CNN Portugal, que noticia uma “grande operação” por suspeições de “falsificação, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada”, segundo a estação de televisão. A Altice já confirmou buscas.

As investigações deverão estar relacionadas com negócios ligados à alienação de património imobiliário, nomeadamente da Altice. A CNN Portugal avança que estarão a ser investigados pelo menos operações com quatro prédios da ex-PT no valor de 15 milhões de euros. A Sábado, em março de 2021, já tinha noticiado estes negócios.

A Altice já confirmou ao Observador ter sido alvo de buscas. “A Altice confirma que foi uma das empresas objeto de buscas pelas autoridades em cumprimento de mandado do Ministério Público no âmbito de processo de investigação em curso”, garantindo estar “a prestar toda a colaboração que lhe é solicitada. A Altice Portugal estará sempre disponível para quaisquer esclarecimentos”.

A CNN Portugal diz que um dos alvos de buscas será Armando Pereira, fundador da Altice e um dos acionistas da empresa. O Correio da Manhã acrescenta outro nome alvo de buscas — Hernâni Vaz Pereira, braço direito de Armando Pereira. Segundo o CM, as autoridades terão aproveitado a vinda a Portugal de Armando Pereira para realizarem buscas na casa em Guilhofrei, em Braga.

Segundo noticiou a Sábado em março de 2021, os quatro imóveis eram o edifício Sapo (na Av. Fontes Pereira de Melo), em Lisboa, que foi vendido à Smartdev, uma empresa na Zona Franca da Madeira por 7 milhões e que a Sábado associava a empresários de Braga. Segundo a revista, teriam feito outros três negócios imobiliários com a Altice Portugal, além da venda da moradia adquirida por o então presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca. Estes empresários de Braga foram associados, nessa investigação da revista, a Hernâni Vaz Antunes, considerado braço direito de Armando Pereira.

Outro edifício nesta investigação é na Estefânia em Lisboa, comprado pela Almost Future, ligada a Hernâni Vaz Antunes, empresa que acabou a adquirir outro imóvel da ex-PT, na Rua Andrade Corvo, em Lisboa. O quarto imóvel é no Marquês de Pombal, também em Lisboa.

Ainda segundo a Sábado, durante o período em que a Altice Portugal estava a vender vários imóveis à Almost Future e à Smartdev era realizado um outro negócio: o então presidente executivo da Altice, Alexandre Fonseca, comprava uma moradia a uma das empresas dos empresários de Braga.