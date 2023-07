O Twitter vai passar a partilhar as suas receitas em publicidade com os utilizadores mais populares da plataforma, no valor total de 5 milhões de dólares (cerca de 4,449 milhões de euros). O novo programa de pagamentos foi denominado Creator Ads Revenue Program e foi anunciado pela empresa através de um tweet na própria rede social, onde pode ler-se: “Estamos a expandir a oferta de monetização dos nossos criadores para incluir a partilha de receitas publicitárias.”

Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program. We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our… — Twitter (@Twitter) July 13, 2023

Para terem acesso ao pagamento, os utilizadores precisam de ter gerado um mínimo de 5 milhões de impressões por mês nas suas publicações em cada um dos últimos três meses. Têm ainda de subscrever o serviço premium pago Twitter Blue e passar por um processo de autenticação humana da plataforma, de forma a provar que as suas contas não são geridas por bots.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os criadores de conteúdos já começaram a receber notificações dos seus pagamentos, que serão pagos num valor cumulativo calculado desde fevereiro. Steven Mark Ryan, com 229 mil seguidores, partilhou o resultado dos cálculos que mostram os valores aproximados destes pagamentos. Quem tiver gerado mil milhões de impressões poderá receber 10 mil dólares (cerca de 8,900 euros); 100 milhões de impressões equivalem a mil dólares (cerca de 890 euros); e 10 milhões de impressões darão direito a 100 dólares (cerca de 89 euros).

So, approx twitter ad share payouts on tweets: ~$10,000 per 1B tweet impressions

~$1,000 per 100M tweet impressions

~$100 per 10M tweet impressions

~$10 per 1M tweet impressions

~$1 per 100,000 tweet impressions

~$0.10 per 10,000 tweet impressions

~$0.01 per 1,000 tweet… https://t.co/l5SUUup6c3 — stevenmarkryan (@stevenmarkryan) July 14, 2023

De acordo com o The New York Times, as receitas do Twitter em publicidade caíram 59 por cento entre abril e maio de 2023, comparando com o período homólogo do ano passado. O valor terá sido de 88 milhões de dólares (cerca de 78 milhões de euros).

O programa de pagamentos do Twitter pode ser uma estratégia de Elon Musk para fazer face ao lançamento da Threads, nova rede social da Meta que funciona na mesma lógica do Twitter e que foi lançada na última semana. Apesar de ainda não ter chegado à União Europeia, já conquistou 100 milhões de utilizadores, tornando-se a plataforma com o crescimento mais rápido do mundo. O Twitter tem aproximadamente 300 milhões de utilizadores.