Polónia, Itália, Malta, Noruega. Portugal chegou à final do Campeonato da Europa Sub-19 só com vitórias e no melhor contexto possível para conquistar o troféu — até porque, na semana passada, tinha goleado aquele preciso adversário. No fim, porém, Itália foi mais forte. E roubou à seleção portuguesa a possibilidade de alcançar o segundo título europeu da categoria.

Já depois do fim do jogo e da cerimónia de entrega de medalhas, em Malta, Joaquim Milheiro fez uma breve análise da final. “Temos a noção de que não entrámos com a mesma competência, não conseguimos condicionar na pressão a construção do adversário e eles foram criando algumas oportunidades. Depois dos 30 minutos da primeira parte começámos a criar oportunidade, crescemos no jogo. Acho que o mínimo era termos ido a prolongamento. Não conseguimos, infelizmente, mas estou extremamente orgulhoso e honrado por orientar jogadores com esta determinação e com o amor com que jogam por Portugal”, começou por dizer o selecionador nacional.

“Esta derrota faz parte do processo de aprendizagem. Queremos crescer com uma cultura de vitória, mas temos de saber ganhar e saber perder. E isso deixa-me orgulhoso. Procurámos dar o nosso melhor e vamos fazer disto um processo de aprendizagem. Mas eles têm muito orgulho em serem vice-campeões. Estão melhor preparados para o futuro e de certeza que vão ter muito sucesso. Ninguém os vai parar”, atirou Milheiro.

???????? Portugal no Europeu Sub 19 2023:

➡ 2.º lugar

➡ 5 jogos

➡ 4 vitórias

➡ 1 derrota

➡ 14 golos marcados (melhor ataque)

➡ 3 golos sofridos (melhor defesa) pic.twitter.com/h1mfuhCu5Y — Playmaker (@playmaker_PT) July 16, 2023

Por fim, o treinador português recordou que a Seleção Sub-19 vinha de um ano inteiro sem qualquer derrota. “Este é um processo de cinco anos, de crescimento sustentado. Esta foi a última derrota que tivemos esta época e surgiu na pior altura. Temos resiliência para suportar esta dor. Vai custar nos próximos dias, meses, cada um vai fazer o seu próprio luto. Mas vamos acreditar que vamos sair desta dor melhor preparados para o futuro”, terminou.